Il gemellaggio tra Fiorentina e Torino nasce nel 1969 e per più di 50 anni le due tifoserie si sono sempre amate e rispettate.

Mentre in Toscana la squadra più blasonata è la viola, in Piemonte è il Toro la squadra più amata. Se è vero che la Juventus vanta di avere tanti tifosi sparsi un pò in tutta Italia, la squadra granata è quella più seguita dai cittadini di Torino.

Già immagino sabato sera, quando entreranno i tifosi allo stadio Artemio Franchi di Firenze: i fedelissimi dalla curva Fiesole canteranno ai fans del Toro: Torino era e resterà granata!

Nella mia esperienza personale, ho avuto la bellezza di vedere Fiorentina - Torino diverse volte e ho sempre avuto emozioni forti, soprattutto quando ho visto tra tifosi scambiarsi bandiere, maglie e abbracci. La partita tra i viola e i granata non è una partita qualunque, ma è LA partita. Negli spalti, oltre a vedere tutte le persone condividere una giornata di festa, c'è qualcosa di magico: un'energia inspiegabile per chi non è tifoso nè della Fiorentina nè del Torino.

Quando queste due tifoserie si incontrano, sono inevitabili i cori contro la Juventus. Le ingiustizie sportive subite negli anni da parte dei granata e dei viola e da tante squadre di Serie A per i torti arbitrali a favore della Juventus, ha ancora di più unito le due tifoserie per gridare all'ingiustizia. Così, l 'odi o sportivo che unisce Fiorentina e Torino contro i bianconeri è giustificato perchè nel corso degli ultimi 70 anni, spesso gli aiuti arbitrali verso la Juventus sono stati evidenti.

Se l'odio di queste due tifoserie verso la Juventus è manifestato con orgoglio, l'amore dei giocatori che hanno indossato sia la maglia viola sia quella granata è ricordato ancora oggi con vanto dai tifosi delle due squadre. Tra Fiorentina e Torino in passato ci sono stati tanti giocatori che dopo l'esperienza a Firenze hanno voluto indossare la maglia granata o viceversa. Tra i tanti nomi, tre sono ricordati dalle due tifoserie come Dei dell'Olimpo: Graziani, Pulici e Menti.

Di tutte le partite che ho visto sia allo stadio sia in TV, Fiorentina - Torino difficilmente è finita 0-0. La passione di come gioca la viola contrapposta alla grinta del Toro è emozionante. Difficile capire per chi non è un tifoso delle due squadre, che cosa significa questo gemellaggio. Sicuramente sia i fiorentini sia i torinesi non hanno vinto tanto negli anni, ma tifare per queste due squadre è qualcosa di meraviglioso. Infatti, tifare Fiorentina o Torino è una fede che va aldilà: c'è un'alchimia inspiegabile, vissuta diversamente da tifosi di squadre più blasonate come Juventus, Inter e Milan per esempio.

Sono state tante le sfide bellissime nella partita dell'amicizia tra Fiorentina e Torino. Qui ci sono le statistiche tra le due compagine amiche...

Fiorentina e Torino s'incontreranno per la 139° volta: 125 partite in Serie A, 2 in Serie B, 11 in Coppa Italia. Il Torino è la 5° squadra che la Fiorentina ha affrontato più volte in incontri ufficiali in Serie A Il bilancio dei 138 incontri precedenti è il seguente: - 45 vittorie per la Fiorentina (40 in Serie A, 1 in Serie B e 4 in Coppa Italia) - 45 pareggi (40 in Serie A, 1 in Serie B e 4 in Coppa Italia) - 48 vittorie per il Torino (45 in Serie A e 3 in Coppa Italia) - 173 i gol fatti dai toscani - 169 reti per i granata

Le due squadre s'incontreranno a Firenze per la 70° volta. Bilancio delle 69 partite disputate nel capoluogo toscano: - 33 vittorie per i gigliati (28 in Serie A, 1 in Serie B e 4 in Coppa Italia) - 26 i pareggi (25 in Serie A e 1 in Coppa Italia) - 10 vittorie per i granata (9 in Serie A ed 1 in Coppa Italia) - 105 le reti segnate dalla Fiorentina - 58 i gol del Torino.

Il primo incontro della storia fra le due squadre si disputò a Firenze il 25 ottobre 1931 in Serie A: FIORENTINA-TORINO 4-2 [Busini, Prendato, Petrone, Rossetti, Rivolo, Cabrini] L'ultima sconfitta casalinga in Serie A della Fiorentina con i granata risale al 31 ottobre 1976: FIORENTINA-TORINO 0-1 [Graziani] L'ultima vittoria casalinga della Fiorentina contro il Torino risale al 19 gennaio 2008 in Serie A: FIORENTINA-TORINO 2-1 [Vieri rig., Grella, Mutu rig.] L'ultima sconfitta casalinga della Fiorentina con i granata, che coincide anche con l’ultimo incontro che ha visto affrontarsi le due squadre, risale al 12 dicembre 2008 in Coppa Italia: FIORENTINA-TORINO 0-1 [Bianchi]

Sabato sera alle 20:45 si incontreranno Fiorentina e Torino allo stadio Franchi di Firenze. L'attesa è tanta, visto che si riaprono gli stadi e finalmente sia i tifosi viola sia quelli granata possono tornare a riabbracciarsi, a scambiarsi bandiere e sciarpe, le famiglie andranno tranquillamente allo stadio, e i tifosi più caldi potranno saltare e cantare a squarciagola: CHI NON SALTA BIANCONERO E'...

VIDEO YOUTUBE - GEMELLAGGIO FIORENTINA - TORINO

Piero Posillico