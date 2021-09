Tra i tanti bravi attaccanti italiani degli anni 90 - 2000 uno di questi è sicuramente Christian Vieri. Odiato e amato da tanti tifosi, gli sportivi più lucidi lo ammirano per la sua grande capacità di andare in gol. 217 gol in carriera parlano da soli, di cui 103 solo con la maglia dell'Inter tra il 1999 e il 2005. Ha militato in 12 squadre professioniste tra cui due all'estero: Atletico Madrid e Monaco. Fra i tanti club italiani, Christian Vieri ha lasciato a tutti grandi ricordi di belle giocate e gol indimenticabili. Tuttavia, tanti tifosi lo ricordano ancora oggi: sono quelli dell'Atalanta e Fiorentina.

Christian Vieri, detto Bobo, nasce a Bologna il 12 luglio del 1973. Padre calciatore, cresce vicino al mio quartiere di Prato, Santa Lucia. Fin da piccolo, uno degli attaccanti più forti della mia generazione si mette in mostra e viene acquistato dal Torino in età adolescenziale. Questo giovane calciatore diventa protagonista in serie B con la maglia di Pisa, Ravenna e Venezia. Poi, viene acquistato dall'Atalanta prima del famoso acquisto miliardario dell'Inter: uno dei più grandi affari del calciomercato degli anni 90.

L'Atalanta lo acqusita nella stagione 1995 - 96, dopo essere stata promossa in Serie A. Christian Vieri si mette in mostra per tutto il campionato con 7 reti in 19 presenze, così l'anno successivo viene acquistato dalla Juventus e disputerà un grande campionato. L'anno successivo, l'Atletico Madrid lo vuole e lo acquista per 34 miliardi di lire,. L'attaccante si fa notare anche nella Liga spagnola collezionando 24 presenze e 24 gol. Dopo quel bellissimo campionato, la Lazio lo riporta in patria spendendo 55 miliardi delle vecchie lire, mettendo in bacheca 22 presenze e 12 gol. Questo però non basterà alla Lazio di vincere il campionato perchè superato dal Milan all'ultima giornata per un solo punto. La società biancoceleste lo cede l'anno successivo all'Inter per 90 miliardi di lire. Un affare da prendere al volo. Il nomade Vieri rimarrà alla corte dell'Inter per ben 6 anni. Dopo 144 presenze e 103 con la maglia neroazzurra, Vieri cambia sponda: rimane a Milano, ma con i cugini rossoneri del Milan Nonostante il tradimento, Bobo giocherà solo 8 partite realizzando solo un gol perchè spesso gli viene preferito la coppia Ševčenko e Gilardino. Così, nel calcio mercato di gennaio, il forte attaccante viene acquistato dal Monaco. Dopo una piccola parentesi alla Samp, Vieri torna a Bergamo dopo 10 anni vestendo la maglia neroazzurra dell'Atalanta. Purtroppo giocherà poco, causa infortunio: 7 partite 2 gol. Il suo trasferimento alla Fiorentina nel 2007 provoca un caos tra i tifosi dell'Atalanta, che non gradiscono. In viola, Vieri realizzerà 6 gol in 26 partite. L'ultima stagione è tragica. Nonostante il ritorno a Bergamo dopo la contestazione al suo addio l'anno precedente, Bobo è vittima di alcuni infortuni che lo bloccheranno spesso tra panchina e tribuna. Il suo addio al calcio viene dopo una carriera vincente fatta di tanti gol e bellissime giocate, soprattutto nelle nazionali dell'italia: tra l'Under 21, 23 e la nazionale maggiore colleziona 35 reti in 73 presenze.

Christian Vieri ha entusiasmato tanti tifosi e sportivi, anche se spesso è stato al centro di gossip indesiderati. Le sue vicende giudiziarie non hanno mai fatto pensare al Christian Vieri giocatore. Questo talento ha fatto esultare tanti tifosi, soprattutto quelli della Dea e della Viola .

Chissà per chi farà il tifo sabato sera alle ore 20:45 Christian Vieri quando Atalanta e Fiorentina inizieranno la terza gara di campionato. Sicuramente, gli adolescenti attaccanti di oggi dovrebbero andare a vedere i video su Youtube per prendere visione di un talento straordinario di ieri che va preso come modello ideale oggi.

VIDEO YOUTUBE: CHRISTIAN VIERI

Piero Posillico