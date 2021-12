Le italiane in Champions sono come un film di cui sei innamorato che riguardi all'infinito dove cerchi di vedere cose nuove o magari immagini un finale diverso. Quel film ti piacerà sempre ma a volte ti lascia un po' di amaro in bocca!!

Ecco, partendo dalle note positive o pseudo positive, vorrei analizzare i gruppi delle due compagini qualificate agli ottavi, Juventus ed Inter.

Nel gruppo H, la Juve ha confermato i pronostici che la vedevano superare il turno e lo ha fatto a pieni voti direi, grazie ad un GROSSO regalo dello stoico Zenit che ha fermato quella che per meriti doveva essere qualificata prima, ossia il Chelsea.

Nel gruppo D, l'Inter si è qualificata come da pronostico ma, vedendo l'andamento, non è stato così scontato il secondo posto. Infatti lo Sheriff, che voglio ricordarlo sarebbe una esordiente per la Champions, è andato molto molto vicino a beffare la molto più titolata Inter (quasi come è successo nel gruppo E al Barcellona superato per un punto dal Benfica). Mi soffermo su questo particolare perchè da sempre ci ripetono che per giocare e vincere in Champions ci vuole esperienza internazionale, quindi ci si deve abituare a giocare in Europa!!! Allora mi domando perchè una squadra neofita della massima competizione Europea riesce quasi a superare il girone??

Sarà mica la mentalità di gioco che in Italia è rimasta a oltre 20 anni fa??

E ora le dolenti note!!!

Nel gruppo F, la pillola addolcita da due inutili gol dell'Atalanta!! Squadra idolatrata come quasi giocasse ai livelli del mitico Barcellona di Guardiola, ma che invece è una ottima squadra che ha le potenzialità per giocarsela con chiunque in Italia, ma che in Europa fa fatica come tutte le altre nostrane!!

Ci sono molti articoli che osannano la Dea anche quando perde e come ieri quando esce da una competizione come questa!!

Secondo me l'Atalanta dovrebbe essere trattata come una "grande", almeno in Italia al pari di Inter, Juve, Milan, Roma, Lazio!!! E non vista sempre come "Davide contro Golia" che porta a concedergli di perdere senza essere criticata. Ormai sono anni che si piazza bene in campionato e che incute timore a tutti gli avversari (almeno in Italia), quindi va trattata come tale e va detto che perdere col Villarreal è un fallimento che ridimensiona molto il team a livello internazionale!!

Nel gruppo B, il fallimento di un Milan che fa il diavolo in territorio nazionale, ma che in Europa mostra tutti i limiti che ha e sopratutto conferma l'arretratezza del nostro modo di gioco!!

Poche parole da spendere per una squadra che aspira a vincere il campionato in Italia ed arriva ultima in un girone che poteva essere difficoltoso ma che si è dimostrato alla portata!!