La poca qualità, il NON gioco, le barricate davanti alla porta i suoi frutti li portano, eccome!!!

E se per qualche partita ti va bene e la sfanghi con due rigori, vedi Lazio-Juve, in altre prendi lezioni memorabili di come si gioca a calcio!! Con il Chelsea è questo che abbiamo visto: una squadra professionale che giocava a calcio come si deve ed una che sembrava assemblata lì per lì con giocatori di fortuna.

A me ricorda tanto quando da più giovane giocavo a calcetto e nei momenti freddi dell'anno non riuscivamo mai a raggiungere il numero ideale di giocatori, quindi si andava a destra e a manca a reclutare qualcuno tesserandolo all'ultimo minuto pur di presentarsi con un numero decente per disputare la partita. Il risultato poi non ve lo sto nemmeno a dire!!!

Quello che abbiamo visto in Chelsea-Juve è una accozzaglia di giocatori mal messi in campo che non indovinavano due passaggi di seguito, sembravano proprio persone che non hanno mai giocato insieme!!

In un altro post dopo Lazio-Juve avevo già espresso questo concetto... giocando in nove davanti alla difesa per poi sfruttare solo le ripartenze, non è possibile sperare di fare risultato in tutte le gare. Vuoi per giornate no degli attaccanti, vuoi per la poca qualità che hai in mezzo al campo, vuoi perchè gli avversari possono essere più qualitativi di altri, volente o nolente farai qualche figuraccia come questa.

Io personalmente non sono allibito o sorpreso del secco 4-0 preso a Londra. Era prevedibile come è prevedibile perdere con l'Atalanta nella prossima di campionato, magari con meno gol di scarto perchè credo e spero che ci mettano più la testa e si impegnino almeno per non sfigurare. Poi come ho sempre detto la Juve è questa, inutile aspettarsi altro e inutile pretendere che possa giocare con assetto diverso dal catenaccio e ripartenze !!!

Non vedo l'ora di gustarmi Juve-Atalanta...