Qualcuno commenterebbe: se c'era CR7 la Juve poteva chiudere il primo tempo sul 3-0 !!! Io aggiungo che potevano essercene stati anche tanti altri ex juventini, ad esempio del calibro di Tevez o Trezeguet... insomma cecchini che su 10 occasioni forse ne sprecavano una o due al massimo!!!

Questo per dire che ieri alla Juve è mancato il vero attaccante, quello che finalizza senza pietà e rende cinica una squadra che in questo momento non può far altro che giocare in questo modo.

Catenaccio e ripartenze micidiali è quello che abbiamo visto ieri pomeriggio con maggior interprete Chiesa che sembra avere il motorino da come brucia gli avversari nelle ripartenze. Certo manca precisione nelle scelte dell'ultimo passaggio ma direi che questa Juve non può che giocare in questo modo vista la scarsa qualità del centrocampo.

Contro la Lazio se ne è vista la prova, difesa in due linee (5 in difesa e 4 un po' più avanti) lasciando giocare gli avversari ma senza consentirgli azioni pericolose, ed appena possibile ripartenze veloci tali che se ci fosse stato un finalizzatore degno di questo nome non avrebbe avuto bisogno di due rigori per vincere!!!

Sì proprio così, due rigori!! Sacrosanti per carità, ma pur sempre un campanello di allarme che denota come l'attacco sia inconcludente e come manchino tantissimo i 20, 25, 30 gol a stagione di un attaccante vero.

Morata e Kean non sono interpreti ideali con questo modo di giocare le partite, Kulusevski non si capisce come possa giocare a questi livelli, non stoppa mai bene un passaggio, gioca solo di sinistro rallentando sempre l'azione e perdendo tempi di gioco preziosi, non salta mai l'uomo, mah... mi domando perchè Allegri non provi Kaio Jorge!!!

Nota positiva che conferma ciò che scrissi in un precedente post, Pellegrini che al posto di Alex Sandro ha giocato bene, combattendo e proponendosi il più possibile. Finalmente abbiamo potuto rigiocare anche sulla fascia sinistra!!!

Comunque amici amanti del bel gioco, la Juve è questa.

Amarla o odiarla come sempre...