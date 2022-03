Ormai è consolidato, non vinciamo più e di conseguenza addio scudetto, "sogno di una notte di mezza estate". "L'opera si conclude con l'entrata in scena di Puck, il folletto nel congedarsi dice che se lo spettacolo non è piaciuto al pubblico, questo può fingere di aver dormito tutto il tempo, e lo invita a considerare lo spettacolo come un prodotto dei sogni".

Ebbene, noi tifosi abbiamo sognato fino alla fine di dicembre, anche spinti da quella classe di giornalisti che salgono subito sul carro del presunto vincitore. A gennaio ci siamo svegliati e abbiamo trovato una squadra allo sbaraglio, come mai questo improvviso cedimento? Semplice, abbiamo vissuto per 6 mesi sotto l'influsso di Antonio Conte che ci aveva dato spirito di gruppo, consapevolezza nei propri mezzi, gioco corale dove ognuno sapeva cosa fare. Alla prima sonora batosta, derby perso, il giocattolo è crollato in quanto il condottiero si è dimostrato incapace di gestire la situazione e impreparato a condurre una squadra che lotta per la vittoria finale. Teniamo presente che la squadra ha sempre avuto la rosa completa, ad eccezione di due giornate di Brozovic dove è emerso il caos mentale del mister per capire chi doveva sostituirlo.

Incolpiamo l'allenatore, i giocatori stra-pagati e molti privi pure di attributi, ma l'artefice di questo disastro è "LA DIRIGENZA". Colpevole degli acquisti degli ultimi anni, colpevole su quanto conseguito a gennaio. L'attuale classe dirigenziale acquista i giocatori al prezzo imposto o quelli a fine contrato con ingaggi stratosferici. Beh per eseguire queste azioni non credo sia necessario avere dirigenti strapagati qualsiasi impiegato commerciale sarebbe in grado di conseguirli.

Non si può procedere su queste basi, bisogna prevedere un nuovo modo di concepire l'impresa (squadra) un nuovo modello di guida. Per fare questo, a ns. avviso è necessario cambiare l'attuale gruppo dirigenziale investendo su componenti di provenienza anche fuori dal mondo calcistico, ma con idee e prospettive nuove.

Cambio di strategia, metodo di direzione per obiettivi, inserimento del Modello aperto (azionario popolare).