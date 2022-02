Perdere con li Liverpool ci può stare, ma farci dominare in quel modo dal Sassuolo proprio no, non ci sono scuse che reggono, tanta è stata la superiorità degli avversari dal primo fino all'ultimo minuto.

Inzaghi non sarà mai bravissimo, non solo mi conferma che non vincerà mai lo scudetto, ma del gruppo di testa arriverà quarto.

Non c'è l'ho con Inzaghi che, tra l'altro, sembra una persona per bene, ma la mia sensazione è radicata ad ogni passaggio a vuoto.

Un punto in tre partite è sinonimo di crisi, perchè l'Inter sbanda in tutti i reparti, in difesa dove il portiere ha nuove responsabilità sul primo goal, gli incerti De Vrij, Dimarco (giocatore da serie inferiore), Calhanouglu che è ritornato a giocare ai livelli insufficiente come nella passata stagione del Milan, a Lautaro che non trova più la porta.

Cedere Sensi per tenere Vecino e Gagliardini una vera follia.

Non bastano le assenze di Bastoni e Brozovic per giustificare il bruttissimo primo tempo, ma la formazione messa in campo era sbagliata come pure l'approccio di una squadra con la presunzione di poter vincere facilmente. Pertanto si può dedurre che l'allenatore non è stato in grado di trasmettere le dovute attenzioni e gli stimoli giusti per poter arrivare alla vittoria.

Nel secondo tempo l'Inter si sveglia dal suo torpore con una reazione frutto più dell'orgoglio che del gioco.



Come avevo già espresso dal 16-09-2021 Inzaghi non è un allenatore da Inter, non ha quelle qualità che lo possono far emergere nel ristretto cerchio dei mister in grado di vincere uno scudetto. Ciò è pure dimostrato analizzando il campionato 2019-2020 la Lazio era da tutti considerata la squadra che esprimeva il più bel calcio, Inzaghi era orgoglioso dei suoi ragazzi, alla fine del campionato arrivò quarto.



Non ultima considerazione, da quando il Presidente dell'Inter è in tribuna non vinciamo più.

Speditelo immediatamente nella sua Cina, l'anno scorso abbiamo vinto perchè è sempre stato assente, arrivò solo ad assistere all'ultima partita.

Btti 47