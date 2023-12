Stavo pensando al mese di agosto, quando tutti i media parlavano di un inizio in salita del Milan che poi ha smentito, vincendo le prime quattro partite alla grande, elevando il morale della squadra e l’arroganza di Pioli a livelli stratosferici, finendo poi abbattuto brutalmente dall’Inter.

In seguito, questo atteggiamento di Pioli si è ripetuto nella sconfitta con la Juve e PSG, per non parlare di quella con l’Udinese! Un continuo saliscendi di risultati con errori ed orrori tattici o con vittorie che mascherano un’inconsistenza di gioco del Milan, come quella con la Fiorentina che ha preso un palo e la faccia di Maignan al 95’, salvando l’esiguo risultato, o con il NewCastle che ci ha dominato per 75 minuti, cadendo però nell’ultima parte! Siamo riusciti a resuscitare squadre che non avevano mai vinto quest’anno come l’Udinese che aveva appena cambiato allenatore e la stessa Salernitana che aveva appena cambiato il responsabile tecnico.

Forse i cambiamenti servono!

Ma veniamo a quelli che io personalmente reputo colpevoli di questa situazione, partendo dall’alto!

- Cardinale, spero ancora che la sua colpa sia dovuta al capestro del prestito-ponte di Elliott, che lo ha costretto a subire delle scelte inappropriate nei suoi dirigenti, mitigate alla fine con un inserimento tardivo e poco definito di Ibrahimovic. Mi lascia perplesso per le sue dichiarazioni recenti: “la competizione sportiva è una maratona non uno sprint”. Sbagliato! È un percorso a tappe in cui lo sprint serve per arrivare di volta in volta primi; la tappa degli ottavi di CL l’abbiamo fallita, spero non perché continuavano a dire, puntiamo al quarto posto! “… concentrarci su una spesa più intelligente, creativa e disciplinata…”. Non è intelligente fare spendere i soldi a gente inesperta del mondo del calcio che non ha mai fatto prima un mercato.

- Scaroni non ha grandi colpe per due motivi: 1) ripete solo quello che aziendalmente è stato concordato per l'immagine del Milan. 2) perché è andato via prima, per evitare il traffico

- Furlani colpevole massimo! Personaggio certamente altamente professionale nella finanza aziendale, ma con una esperienza nel mondo del calcio che fa quasi rimpiangere Fassone! Uno che deve dichiararsi continuamente tifoso del Milan perché sa che nessuno gli crede, soprattutto per i suoi atteggiamenti sugli spalti! Infatti quando il Milan vince lo vedi agitarsi scalmanato in tribuna d’onore, girando lo sguardo intorno con un sorriso esagerato a cercare l’approvazione dei vari vip intorno, quasi a dire “sono stato bravo, li ho scelti io, non Maldini”, salvo poi sparire nei momenti negativi, quelli cioè in cui ci sarebbe bisogno di un suo sostegno alla squadra! Sempre Maldini, la cui eliminazione era il suo principale obbiettivo, per fargli pagare la sua ribellione ad Elliot e Gazidis nel caso Rangnik, oltretutto costretto a differirlo di un anno per lo scudetto vinto nel 2022! Ha confermato Pioli, che Maldini con la sua esperienza voleva esonerare, per utilizzarlo come arma nel affossare il mercato estivo del 2021. Così il problema permane, anzi si aggrava, ma per proteggere la sua posizione di AD, non può/vuole rinnegare la sua scelta, anche se ciò danneggia il Milan!

- Moncada grandissimo talent scout del Milan, o quantomeno così si spaccia, essendo tutte le sue scoperte acquistate principalmente da altri club! O lavora anche per loro oppure non erano tanto “sue scoperte” ma erano giocatori oramai conosciuti da tutti gli addetti al settore! Ha preso il posto di Maldini, ma nel Milan e per il Milan è una figura inconsistente! Ha parlato un’unica volta dicendo “… abbiamo perso la qualificazione agli ottavi solo per la differenza reti ...”! Ovviamente è la scusa che si raccontano, la scappatoia adottata da lui e dal suo AD per nascondere il loro fallimento.

- D’Ottavio “… Carneade, che è costui ...”

- Pioli è stato promosso a “coach”, con più grandi poteri e responsabilità, È ancora al suo posto nonostante i suoi errori ed i suoi fallimenti perché legato a filo doppio con l’AD, che è “costretto” a proteggerlo per non rinnegare la sua scelta, dimostrando così che ha sbagliato sin dall’inizio! Le colpe di Pioli sono davanti agli occhi di tutti, salvo ad alcuni commentatori che stanno zitti nelle sconfitte del Milan, poi risorgono arrogantemente nelle poche vittorie chiare, scagliandosi contro chi chiede il #pioliout, definendoli scarafaggi! A questi commentatori “malati” di tifo consiglierei di prendere degli antibiotici… Ricordo a costoro che Pioli ha il nuovo record, 5 sconfitte consecutive con l’Inter, tanto da passare da “Pioli On Fire” a “Pioli On Five”; per fortuna nostra, l’Inter è già fuori dalla Coppa Italia! La stessa arroganza con cui ha affrontato l’Inter, Pioli la ha riproposta con il PSG a Parigi e con la Juve. A San Siro contro il Borussia sul 1-1, sostituisce l’infortunato Thiaw con Krunic, che è completamente fuori ruolo e 5 minuti dopo prendiamo il gol. Altri 10 minuti e prendiamo il gol del 1-3. Contro l’Atalanta f.c. sul 2-2, nonostante la pressione fortissima dei bergamaschi, ha l’illuminazione (spenta) e sostituisce Reijnders con Adli, che è tutto fuorché un interditore per cui prendiamo il gol del 3-2! I suoi commenti a fine partita chiariscono la sua totale confusione perché dopo il pareggio con la Salernitana, raggiunto al 90esimo da Jovic, ha il coraggio di affermare che “… sotto di un gol abbiamo agito da grande squadra …”! Da grande squadra?!?!? Ci sono 24 punti di differenza tra il Milan e la Salernitana, che è ultima in classifica! Che Pioli abbia finito il suo ciclo al Milan è chiaro da un anno ormai, come aveva capito chi di calcio si intendeva, e chi non interviene è complice e colpevole della situazione attuale.

- Ibrahimovic, mettiamoci anche lui, non per responsabilità ma perché fa parte della cortina fumogena creata per nascondere il fallimento di questa dirigenza! Ibra presentato ufficiosamente da oltre 3 mesi, si è visto finalmente sugli spalti a Salerno. E qui mi viene il dubbio! Perché non a NewCastle dove la squadra aveva bisogno o contro il Monza che era la prima partita in campionato dopo la sconfitta con l’Atalanta! Forse perché c’era il forte pericolo di una sconfitta? O forse perché in caso di vittoria il merito sarebbe andato a Ibra e non a Pioli? Non credo, ma se anche fosse così, non era meglio per il Milan avere quel supporto morale in ogni caso? O forse Ibra non voleva “macchiare” la sua immagine ritornando in una partita con una sconfitta presunta ed ha preferito tornare con quella che doveva essere una vittoria sicura con l’ultima in classifica?

- I giocatori, certo in campo vanno loro, ma la disposizione la decide Pioli e quando un giocatore esperto come Loftus-Cheec durante la partita si rivolge a Pioli e gli dice “mister, non so cosa fare”, forse qualcosa di sbagliato c’è nell’impostazione della squadra! Ricordo pure i ripetuti scontri verbali tra alcuni principali giocatori e Pioli, perché si lamentavano per situazioni di gioco troppo sbilanciate! C’è da dire che oggigiorno i giocatori hanno anche paura degli infortuni che sono già 30 dall’inizio di campionato! L’ultimo, quello di Tomori, me lo aspettavo, perché avevo notato che nell’esultanza per il suo gol, si era buttato strisciando sulle ginocchia, solo che deve aver incontrato del terreno meno morbido e si è ribaltato. Forse per l’euforia e l’adrenalina per il gol appena segnato non ha sentito quel dolore che è arrivato dopo. Quanto al fatto che con Tomori a terra i giocatori della Salernitana non si siano fermati ma abbiano segnato il gol, non darei loro alcuna colpa, anche perché il gol è una quasi papera di Maignan!

Se Cardinale non interviene direttamente e drasticamente, le cose non miglioreranno sicuramente! Non basta lamentarsi dicendo “… non sono soddisfatto della attuale posizione in A o della Champions …”! Pensa a noi tifosi che non possiamo intervenire in alcun modo!

Se guardiamo i fallimenti dovuti a questa dirigenza: 1) mancanza di passaggio agli ottavi di CL 2) mancanza di possibilità di partecipare al mondiale per club 2025 che si terrà in USA! 3) situazione punti in campionato al limite della qualificazione in CL e scollamento della squadra, dovuti alla conferma di Pioli 4) 30 infortuni dovuti alla mancata sostituzione dei preparatori atletici.

Cardinale dovrebbe essere in***, e anche tanto, per i ricavi persi o, come ha voluto minimizzare qualcuno, non più guadagnabili per il mancato accesso agli ottavi di CL, quelli per la mancata partecipazione al mondiale per club 2025 USA e soprattutto quelli che la mancanza di visibilità che avrebbe avuto il Milan lì, in casa sua, per l’acquisizione di nuovi sponsor!

Da un po’ di tempo è in atto un’azione di “distrazione di massa” rivolta soprattutto ai tifosi del Milan, per non farli pensare alla situazione attuale in campionato. Infatti in tutte le interviste l’AD fa proclami di mirabolanti acquisti per gennaio; Moncada sta seguendo un’infinità di giocatori che “non vedono l’ora” di venire al Milan! Vedremo la reale consistenza o fumosità di quei proclami tra pochi giorni!

Se analizziamo i giocatori presenti in squadra ad oggi, vediamo che il terzo portiere è Nava della primavera, come alcuni componenti della difesa e dell’attacco. Di titolari abbiamo Maignan, Calabria, Theo in difesa; Loftus-Cheek, Reijnders e Musah a centrocampo, sapendo che Bennacer andrà a fare la Coppa d’Africa; in attacco abbiamo Leao, Pulisic con in alternativa Chukwueze, che se continua così, forse riuscirà a fare i 6 gol che ha fatto lo scorso anno in Liga; centravanti abbiamo uno stanco e inconcludente Giroud e uno Jovic, che avendo segnato 3 gol nelle ultime partite, sarà senz’altro ritenuto, per risparmiare, il nostro nuovo centravanti per il 2024; Jovic, al momento è il più in forma e forse protetto da infortuni, perché ha fatto la preparazione con la Fiorentina! In pratica, tolti gli infortunati, in difesa come sostituti abbiamo Florenzi e Kjaer con Mirante; a centrocampo abbiamo Krunic, che così avrà un’altra occasione per essere considerato indispensabile, oltre al fantasma (x Pioli) Adli e Romero. Totale 11 titolari e 6 riserve! Confidando (poco) che non ci siano più infortunati e che rientrino presto quelli che sono in infermeria (8)!

Un pensiero a tutti quelli che danno i voti ai giocatori. Mi riallaccio ad una frase espressa da uno youtuber che nell’esprimere i voti ai giocatori, raccontava, “… a lui do 6 e mezzo, anzi, come diceva la mia professoressa, 6/7 ...”! Cari signori, i professori, bravi o meno che li consideriate, sono quelli in campo!

Altro discorso, ho trovato su youtube un canale (UCN) che elenca tutti i vantaggi che ha avuto l’Inter in questo campionato, da più parti considerato falsato; anche se è un po’ in ottica Juve, mi sembra abbastanza plausibile. Forse potrebbe essere la vendetta per il dossier moratti che a suo tempo aprì calciopoli in cui furono penalizzate la Juve ed il Milan e dato lo scudetto di cartone all’Inter!

Se non ricordo male, l’accusa era che la Juve aveva corrotto gli arbitri, il Milan i guardalinee e all’Inter erano incazzati perché avevano a disposizione solo i raccatta palle!