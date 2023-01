Dopo avere visto anche ieri sera quello che questo allenatore è riuscito a combinare, non vedo come il nostro Presidente possa ancora fidarsi di lui.



Anche ieri sera abbiamo dovuto sorbirci un'altra prestazione indecorosa, sia a livello caratteriale che prestazionale, della nostra Inter.

Purtroppo non la prima e sicuramente non l'ultima, perché se la cocciutaggine di Inzaghi si protrae con il continuo ricorrere all'impiego di Correa e Gagliardini, al momento del loro impiego giochiamo sempre in 9 giocatori e mezzo.

Ora penso che anche il giovane Carboni (per quanto inesperto) possa donarci prestazioni più decorose e un più continuo utilizzo dei giovani (Aslani e Bellanova in primis) porterebbe a un miglioramento del quadro.



Caro Presidente, sento dei rumors di acquisti di giovani (Scalvini), con cessioni di nostri giovani (Fabbian) con quotazioni assurde, di rinnovo di prestito (anche esso molto esoso e immotivato sia alla luce della situazione finanziaria e sopratutto prestazionale del soggetto).

Forse è il caso che apra gli occhi anche su questa politica dei cosiddetti parametri 0 (che in realtà costano un botto tra ingaggio e bonus) perchè è causa di un impoverimento del valore della rosa (essendo 99% giocatori a fine carriera e invendibili) e un considerevole aumento del monte ingaggi (casi Vidal e Sancez insegnano).



Visto che con questo allenatore il lancio di giovani è pressoché impossibile e, anzi, è riuscito a sgretolare anche certezze (vedi Bastoni) e a non fare migliorare nessuno (vedi Dunfries che non salta l'uomo neanche se gli spari) suggerirei, per prima cosa, di non ascoltarlo più in caso di acquisti (vedi Correa e Dybala/ Lukako) e un eventuale avvicendamento al termine di questa stagione sarebbe appropriato. SEMPRE FORZA INTER!