Purtroppo è successo quello che era fin troppo facile prevedere: Skriniar se ne va a zero. Era così semplice da prevedere, per cui il mio stupore è indirizzato verso la maniera con cui il management (Marotta) abbia condotto questa trattativa. Viene riportato da tutti i media che la società ha fatto l'offerta massima possibile, visto lo stato delle casse del club, e che l'offerta non è stata accettata.



Ora io mi chiedo, visto proprio lo stato delle finanze del club, se sia stata una mossa cosi intelligente perdere il giocatore a zero. Non sarebbe stato molto meglio alzare l'offerta, anche a costo di pagare il giocatore per qualche mese un po' di più, per poi venderlo a giugno, anche solo per 50 ML?

Non sarebbe stato un aggravio enorme per le casse, ma avrebbe generato una buona plusvalenza e tappato, più o meno, quella necessità dei famosi 60 ML.

Ma questa è solo una delle operazioni che stanno insinuando nella mia testa un dubbio: che Marotta sia venuto all'Inter per rovinarla?

Vi domanderete perchè di questa mia insinuazione. Mi ricorderete sicuramente che col suo arrivo sono arrivati ben quattro trofei e questo è un dato incontrovertibile.



Certamente è verissimo che si sono raccolti dei trofei, ma domandiamoci a quale prezzo?

Cominciamo con l'esonero di Spalletti (costato oltre 20ML) il costo di Conte (tra stipendi e buonuscita oltre 50ML) i due cileni (solo di buonuscita oltre 10ML più assurdi stipendi) l'acquisto di Correa (30 e passa ML per un giocatore che gia da diversi anni giocava, neanche titolarissimo, nella Lazio con prestazioni e goal risibili) il rinnovo per Handanovih (quando aveva lui stesso messo sotto contratto Onana) i continui ricorsi ai parametri zero e vendita dei talenti giovani.

Ora sento che vuole comprare Scalvini (giocatore dell'Atalanta fortissimo a Bergamo bidone altrove) dando in cambio il giovane Fabbian quale è il senso?

Aprite gli occhi.

FORZA INTER