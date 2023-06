Cari interisti, ho purtroppo dovuto vedere un'altra perla della nostra dirigenza (su input del nostro grande allenatore).

Hanno lasciato Pirola, giovane emergente centrale di 20 anni, azzurro impiegato all"Europeo 21, alla Salernitana per, udite udite, la somma stratosferica di 5 milioni, perchè il contro-riscatto era di ben 13 milioni; pensate che viene riportato come una bella plusvalenza.



Ora vorrei capire chi è stato quel genio che ha stabilito una simile diversità tra le due valutazioni, assurdo comunque lo si voglia giustificare.

Di quei soldi ne sono stati subito investiti ben 4Mil. per il riscatto di Acerbi, giocatore di ben 36 anni con un contratto oneroso e ancora valido per 2 anni, ma pupillo del nostro Vate, che, se fosse ritornato alla Lazio, ci avrebbero pagato loro per liberarsene.



Adesso sembra che abbiano preso Azpilicueta, anche lui giovane di belle speranze (35 anni) con 2 anni di contratto oneroso, ma ideale per Inzaghi perchè non è giovane.

Ormai penso che tutti abbiano capito che il sogno di Inzaghi è quello di traghettare all"INTER i giocatori avuti alla Lazio, ho letto di un possibile scambio Zanotti (anche lui azzurro) con Lazzari, della richiesta di prendere Milinkovic-Savic e dopo chiederà anche Immobile.

Con queste premesse spero che Zang non riallunghi di un ulteriore anno il suo contratto adesso ma aspetti Dicembre / Gennaio, perchè a mio modesto parere, penso che a quel punto, non sarà più una opzione (spero con tutto il mio vecchio cuore interista di venire smentito).

SEMPRE FORZA INTER