Finisce con una vittoria il campionato della Fiorentina. I Viola mercoledi si giocano la finale della Confederence Leaugue. Il Sassuolo, finisce la partita in nove uomini.

L'Inter, con ormai la testa alla finale di Champions, batte il Torino per uno a zero e chiude al terzo posto in campionato.



Da quando Claudio Lotito è Presidente mai la Lazio aveva chiuso al secondo posto in classifica.

Saluta la Serie A dopo un solo anno la Cremonese, che si congeda battendo la Salernitana per due a zero.



Con un gol di Chiesa, la Juventus batte l'Udinese e così si qualifica in Conference League. Senza i dieci punti di penalizzazione, sarebbe in Champions.

Salutano per il momento Rabiot, Paredes. La prossima annata, si deve ricostruire tutto.

Con un rigore di Dybala, la Roma batte lo Spezia e si qualifica per l'Europa League. Lo Spezia si deve giocare la permanenza in Serie A, con il Verona nello spareggio della settimana prossima.

Annata da incorniciare per il Monza che al primo anno in Serie A, si e' tolta tante soddisfazioni. Chiude con una sconfitta ad opera dell' Atalanta. I Bergamaschi, si qualificano per l' Europa Leaugue.

Commozione a San Siro dove Ibrahimovic saluta il Milan e il calcio giocato. Splendida coreografia dei tifosi di casa. Si ritira un grande campione. Per la cronaca il Milan, spedisce il Verona allo spareggio Serie A con lo Spezia.

Consegna della Coppa Dello Scudetto al Napoli delle meraviglie. Saluta l'allenatore Luciano Spalletti. Adesso per il toscano un anno sabatico.

Il Bologna chiude la propia stagione comunque positiva al Via Del Mare a Lecce. Batte tre a due i padrono di casa. Complimenti anche ai salentini per la salvezza.

La Nazionale di calcio Under 20, si qualifica per la Semifinale del mondiale di categoria.

Sara' tra Cagliari e Bari la finale Play Off per decretare la terza squadra che l'anno prossimo deve giocare in Serie A.

La mia rubrica Serie A in punti, si prende una pausa.

Ci rivediamo ad agosto con l'inizio del Campionato di Serie A.

Buona Estate a tutti!