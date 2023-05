Quinta partita senza vincere per il Sassuolo, che pareggia al Marassi contro la Sampdoria. Per i Doriani, ormai retrocessi, ultima partita di Quagliarella, che esce in lacrime al momento della sostituzione.

Bastava un pareggio all'Inter per qualificarsi alla prossima Cahmpions, ma fa di più. Batte l'Atalanta con la coppia che ha segnato trentuno gol in campionato, Lukaku e Lautaro, che hanno segnato il primo e il terzo gol. Il secondo è stato segnato da Barella.



La Fiorentina in tre minuti ribalta la Roma e cancella la finale persa di Coppa Italia. Sconfitta numero undici in campionato per la Roma. Adesso per entrambe le squadre, testa solo alle rispettive finali.

Anche la Salernitana, ribalta il risultato è batte l'Udinese per tre a due. Per Paulo Sousa arriva la conferma in diretta televisiva dal propio Presidente Iervolino.

Ancora cori razzisti negli stadi italiani. Questa volta tocca all'allenatore del Torino Juric, bella vittoria dei granata per quattro a zero. Lo Spezia si gioca tutto nell'ultima giornata di campionato contro la Roma.

Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus, che perde in casa contro il Milan per uno a zero. Rete di testa di Giroud. Ai rossoneri, bastava un pareggio per andare in Champions. Fischiato Di Maria, quanto viene richiamato in panchina da Mister Allegri.

Il Napoli viene bloccato allo stadio Dall' Ara dal Bologna per due a due. Non viene superato da Spaletti il record di novantuno punti stabilito dal Napoli di Sarri.

Vittoria all'ultimo minuto per la Lazio, che segna il tre a due finale con Milinkovic. La Cremonese, sotto di due gol, riesce a pareggiare la partita.

Con un rigore segnato da Colombo al minuto cinquantasei del secondo tempo, il Lecce vince la sua prima partita del 2023, ma soprattutto, raggiunge la salvezza.

Con un autorete di Magnani nei minuti di recupero, il Verona viene beffato dall'Empoli. Adesso per gli scaligeri, tutto rimandato all'ultima giornata di campionato, per un eventuale salvezza.

Il Pineto, vince la Coppa Italia di Serie D.

In Premier retrocede il Leicester insieme al Leeds