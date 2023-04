Dopo una settimana torno a commentare una nuova sconfitta della Juventus. La seconda consecutiva fuori casa.

Se la volta scorsa era stata la Lazio, questa volta il Sassuolo.

Se prendiamo entrambi i primi tempi, sono la stessa cosa, praticamente una fotocopia.

Nel primo tempo la Juventus è stata brutta per non dire bruttissima. Lo zero tiri in porta lo dimostra.

Com'è consuetudine quest'anno, dopo aver preso uno schiaffo la squadra si sveglia. Anche questa sera dopo il gol è il passaggio al 4 - 3 - 3, la squadra ha iniziato a essere squadra.

Ma purtroppo non sempre dopo la sveglia arriva il gol.

In questo campionato di alti è bassi, ultimamente avevamo visto delle cose buone fatte da questa squadra, specialmente dopo la penalizzazione.

Adesso invece stiamo andando indietro è questo con tutti i guai che abbiamo non va bene.

Se oggi il risultato non è stato più netto, lo dobbiamo a Perin e a Gatti, che hanno fatto due miracoli.

Sono sempre più convinto, che se vogliamo andare in Europa, dobbiamo vincere almeno un trofeo.