John Elkann ha messo a segno il colpo dell'anno, o forse del secolo con l'acquisto dal 2025 di Lewis Hamilton il piu' grande pilota della storia numeri alla mano. Sara' lui ad affiancare Leclerc sulla Ferrari per un dream team da sogno. La rossa di Maranello ancora di piu' al centro del mondo, il made in Italy su tutti i giornali del mondo. Una delle due aziende di famiglia, i fiori all'occhiello della galassia Exor. Una scelta perfetta, sia nei tempi che nei modi, un segnalo chiaro di rilancio se mai ce ne fodse bisogno e di voglia di vincere come nel dna Ferrari.

Ci vorranno tecnici, una struttura aziendale di massimo livello ma ad Elkann questo non va insegnato. A Maranello arriveranno i migliori per puntare a vincere dopo un lungo digiunoer il titolo mondiale. Vedremo se ci riuscira' ma le carte sono state messe sul tavolo.

Ferrari e Juventus l'altra azoenda di famiglia che con l'arrivo di Ronaldo provo' a fare la stessa cosa. Il fenomeno portoghese arrivo' a sorpresa per guidare la Juventus al sogno Champions. Tifosi in deliderio, colpo strairdinario ed inaspettato che si risulto' sbagliato per divetsi motivi. In primis una lunga pandemia mondiale non permise di sfruttarne a pieno le qualita' comnerciali , inoltre un narcisista ha fatto effetto boomerang sulla squadra. Cr7 il top mondiale in bianconero questo diranno i libri di storia nonostante i risultati sperati non siano arrivati.

Una mossa che ha dato lustro e visibilita' mondiale alla Juventus ancira di piu' al top fra le aziende mondiali Ferrari e Juventus possono permettersi il massimo, 2 marchi che hanno sempre il loro fascino.

Con Hamilton sembra passati un secolo ed ancora una volta si scrivera' la storia. La Ferrari ed il pilota migliore al momdo, proprio cone la Juventus. Tutti speriamp in un risultato diverso, ma no sara' facile. Gli avversari sono forti e le corse un altro spirt in tutti i sensi. Elkann fa sognare i tifosi ancora una volta, rilancia forte un messaggio made in italy. Questa volta avra' cbiesto consiglio a suo cugino Andrea Agnelli? A proposito, lresto si potrebbe rivedere alka Continassa. L'amore per la Juventus e' forte come il rombo del motore Ferrari.