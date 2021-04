La squadra della città lagunare ha iniziato il campionato 2020/21 con l'obiettivo di conquistare una tranquilla salvezza e ora, a 8 giornate dal termine della stagione, si trova a pochi passi dal secondo posto, quinta in classifica con 49 punti, che significherebbe la promozione diretta nella serie cadetta. Il Venezia di Paolo Zanetti è la vera sorpresa di questo campionato e ora deve spingere al massimo per regalare alla città e ai suoi fedelissimi tifosi la realizzazione del sogno più grande... la serie A!

I prossimi incontri che attendono la squadra sono quelli in casa contro Reggina, Cosenza, Chievo e Pordenone e in trasferta contro Spal, Salernitana, Pisa e Cittadella. Tra questi match sicuramente quello più ostico sarà rappresentato dalla partita in trasferta contro la Salernitana in programma il 17 aprile, che nel girone di andata aveva regalato un successo a domicilio alla squadra campana in un incontro in cui il Venezia non ha mai brillato, nonostante una ripresa di grande livello.

Fondamentali saranno anche gli incontri contro Cittadella, Spal e Chievo, che in classifica inseguono a stretto giro il Venezia e che sono avversari temibili in grado di offuscare il sogno della Serie A. In questo momento il Venezia ha tutto per giocarsi fino in fondo le sue carte e per provare ad arrivare più in alto possibile, con tutte le credenziali necessarie per giocare bene le ultime partite di campionato. Nel girone di andata la squadra di Zanetti ci ha regalato un pareggio in trasferta, mentre un altro pareggio 0-0 si è concluso in casa l'incontro con la Spal. Nel derby veneto di andata il Venezia ha invece battuto in casa il Cittadella per 1-0, portando al successo i Leoni.

Mancheranno i tifosi armati di spritz allo stadio... però noi tutti crediamo in questo obiettivo e il supporto, anche se a distanza, non mancherà di certo!