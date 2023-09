Quella che si è consumata ieri è stata l'ennesima umiliazione subita dal Milan nel 2023 nel derby, a parer mio l'artefice principale di questa disfatta non è stata l'Inter ma bensì Stefano Pioli. Ieri il Milan ha perso 5-1, un risultato di certo pesante, che arriva come un fulmine a cielo sereno, ieri non abbiamo giocato bene ma qui sembra proprio che ci sia un problema tattico e di convinzione nei propri mezzi, ma questa cosa non parte dalla squadra, arriva dalla guida tecnica, da Stefano Pioli e lo staff.

L'Inter umilia ogni volta il Milan, sembrando una squadra incredibile e fortissima, la verità però è un altra, per chi non avesse visto la partita, a differenza degli scorsi derby, non c'è stato alcun dominio nerazzurro, semplicemente l'Inter ripartiva e puntualmente faceva gol, nel primo tempo è stato così, il Milan lento avanzava poi perdeva la palla e dietro c'era sempre una voragine. Ieri Calabria non ha messo un cross, Leao era puntualmente ignorato e sempre triplicato dai giocatori dell' inter, Pulisic non è quasi mai stato cercato, sembrava che il Milan non sapesse cosa fare, come se non avesse preparato la partita, una cosa inaccettabile, ma è davvero colpa solo della squadra? A parer mio, Assolutamente no.

Il Milan ha dimostrato di avere una rosa forte e molto più completa dell'anno scorso, chiaro, alcuni degli acquisti sono ancora in fase di ambientamento e questa squadra può lottare per lo scudetto, mancano ancora 34 partite, sembra che, però, contro l'Inter non si voglia vincere, è impossibile che noi capiamo i problemi e che Pioli, che lo fa di lavoro, non li abbia capiti, era così difficile sotto di due gol mettere Pulisic sotto Giroud?!

Pulisic è un fuoriclasse, in Italia è quasi sprecato, ma deve essere sfruttato al meglio, poi Reijnders, che ha delle evidenti qualità, ieri non era in partita, perché non inserire Pobega?!

Pioli aspetta sempre che la squadra avversaria cominci a perdere tempo per fare i cambi, a parte per Chuckwueze, così non si può andare avanti, La dirigenza ha fornito a Pioli una rosa competitiva e completa, BISOGNA SFRUTTARLA.

Poi dal punto di vista tattico un disastro, non c'era organizzazione e soluzioni, se si prepara una partita si deve studiare un metodo per perforare la retroguardia avversaria, non serve a niente fare il 70% di possesso palla se non si attacca, anzi l'Inter sarà stata pure contenta così intanto che noi tenevamo il pallone si riposavano un attimo. Insomma, Pioli ieri ha dimostrato dei limiti, non ha ancora capito la rosa ha in mano ed è fermo alle sue idee di gioco, convinto che possano sempre risolvere i problemi, mi dispiace Stefano ma NON È COSÌ!

Bisogna essere in grado di cambiare, in corso d'opera, se Pioli non farà questo step, sarà sempre così. Poi non parliamo delle dichiarazioni, che ho citato nell' altro articolo. Voto a Pioli e il suo staff: 2.

