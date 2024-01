Ieri il Milan ha vinto con una grande rimonta guidata da uomini di mercato estivo ma nonostante ciò tra quanto successo nel primo tempo con la sospensione della partita e brutti errori nostri, a Udine è sempre un brutto spettacolo comunque.

LA PARTITA:

Inizia bene il match in quel di Udine, al 16' Giroud vicino al gol con un ottima risposta di Okoye, poi al 31' dopo una bella azione Theo Hernandez scarica Loftus-Cheek che non sbaglia e aiutato da una deviazione conclude in rete ed è 0-1.

Purtroppo dopo 3 minuti, esattamente al 34', dopo un precedente richiamo di Maignan per dei cori di stampo razzista e dopo l'annuncio dello speaker, Maignan poco prima di un calcio di rinvio si toglie i guanti e si dirige verso gli spogliatoi, scene assurde nel 2024, tutto il Milan lo segue nel tunnel per gli spogliatoi, dopo 10' minuti riprende il match, ma siamo ancora qui a parlare di razzismo allo stadio, dover arrivare a lasciare il campo per farsi notare e denunciare questi gesti ridicoli è assurdo ma evidentemente questo è ancora il livello del calcio.

Tutti si sono raffreddati e purtroppo paga proprio il Milan perché al 42' un ottimo Samardzic dopo un intervento pessimo di Kjaer segna un bel gol e riporta tutto in pareggio, dopo 6 minuti di recupero per fortuna finisce il primo tempo sul 1-1.

Si riparte ma il Milan è disordinato, poco attento difensivamente e poco lucido, infatti al 62' c'è proprio l'emblema di questo disordine mentale, infatti Theo e Reijnders fanno un pasticcio e anche complice un poco attento Maignan che però è giustificato Thauvin, proprio Thauvin che doveva venire al Milan qualche anno fa, segna il 2-1 per i padroni di casa.

Succede poco, l'Udinese si chiude e a ogni possibile ripartenza rossonera spende l'ammonizione poi però un subentrato Luka Jovic dal nulla su una traversa linea di Giroud, trova il gol del pareggio e così si carica il Milan, che infatti continua a spingere e al 93' da corner con sponda del solito Giroud, Okafor si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e così il Milan passa in vantaggio, nei festeggiamenti Adli non corre ad abbracciare Okafor e gli altri compagni ma corre da Mike Maignan, che gesto di Adli!

Vince così il Milan in rimonta per 2-3 sull'Udinese dopo 4 anni dall'ultima volta alla Dacia Arena.

STATISTICHE:

Udinese:

Possesso palla: 30%

Tiri in porta: 6

Tiri totali: 11

Falli commessi: 12

Angoli: 5

Passaggi: 234

Milan:

Possesso palla: 70%

Tiri in porta: 7

Tiri totali: 15

Falli commessi: 9

Angoli: 7

Passaggi: 550

COSA PUÒ SUCCEDERE ALL'UDINESE?

Dopo la situazione vista ieri, l'Udinese rischia la chiusura di qualche settore per almeno 1 turno ma dato che sul razzismo c'è un pugno durissimo è probabile che sarà anche di più, ieri si è sfiorato la sospensione definitiva del match, sicuramente gli ignoranti, definiti così da Mister Pioli, non vedranno più un campo di calcio.

Il mondo del calcio si è stretto attorno a Maignan, tante società,giocatori e persone influenti nel calcio hanno condannato il razzismo, uno su tutti Gianni Infantino, presidente della FIFA che ha dichiarato: "Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield ( a Sheffield furono rivolti insulti a Kasey Palmer del Coventry) sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società” e poi ha addirittura parlato del protocollo anti razzismo:“Oltre alla procedura a tre fasi, va comminata la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si siano resi protagonisti di atti di natura razzista - provocando così l'annullamento della partita -, così come vanno attuati divieti di accesso agli stadi di tutto il mondo e portate avanti accuse penali nei confronti di chi compie atti razzisti. La Fifa e il mondo del calcio mostrano piena solidarietà alle vittime di razzismo e di ogni altra forma di discriminazione. Una volta per tutte: no al razzismo e no a ogni forma di discriminazione!"

Anche Gabriele Gravina ha ribadito i concetti espressi da Infantino, facendo inoltre i dovuti complimenti all'arbitro Maresca.

Io mi unisco a questa lotta, è assurdo che nel 2024 ci siano ancora queste situazioni assurde da medioevo, gli ignoranti devono stare fuori dal calcio e i razzisti dalla società!

LE PAGELLE:

Maignan: 5,5(10)

Theo: 6,5.

Kjaer: 5, male ieri, ormai non è più all'altezza, a giugno sarà addio.

Gabbia: 7, ottima prova.

Calabria: 6.

Loftus-Cheek: 7.

Reijnders: 5,5.

Adli: 6,5.

Pulisic: 6.

Leao: 6,5

Giroud: 6.5, sempre importante.

SUBENTRATI:

Okafor: 7

Jovic: 7

Florenzi: 6

Musah: SV

Pioli: 6.