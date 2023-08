E' finalmente arrivato Yunus Musah, l'ottavo acquisto rossonero di questo dinamico calciomercato estivo del 2023 e molti tifosi fantasticano su quale potrebbe essere la formazione tipo da schierare nelle prime partite che inizieranno tra poco più di due settimane.

Il modulo al quale sta lavorando l'allenatore è decisamente il 4-3-3.

Al netto di eventuali altri arrivi che potrebbero verificarsi da qui a fine mese e che completeranno la rosa la formazione che sembra la più probabile è la seguente:

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Hernandez

Loftus-Cheek Musah Reijnders

Chuckweze Giroud Leao

(Con Pulisic pronto a subentrare sia a Chuckueze o a Leao, o lostesso Okafor secondo necessità)

Con questo schieramento che prevede due ali molto offensive, molto predisposte ad attaccare la profondità palla al piede, visto la loro grande capacità di poter creare superiorità numerica negli 1 contro 1, si spera che tre centrocampisti anzichè i due canonici impiegati nel 4-2-3-1, possano garantire sufficiente copertura a difesa degli spazi che presumibilmente potremmo lasciare pericolosamente liberi.

Le potezialità fisiche e atletiche di un siffatto centrocampo potrebbero in effetti essere sufficienti a sperarlo, ovviamente dopo un periodo di ambientamento e di doveroso adattamento a creare l'amalgama necessario per oliare bene i meccanismi nei sincronismi sia nella catena di destra (Calabria-Loftus-Chuckwueze) sia in quella di sinistra (Theo-Reijnders-Leao). Forte curiosità anche per le attesissime prime apparizioni di Okafor, che potrebbe sostituire al bisogno sia Leao a sinistra che Giroud come attaccante centrale.

Molti tifosi si sa invece sognano e, visti gli arrivi di qualità tecnica nelle fasce offensive soprattutto (vedi Chukuweze soprattutto ma anche Okafor e Pulisic), si stanno chiedendo se non sia possibile schierare il "vecchio 4-2-3-1", in modo tale da avere anche Pulisic sin dall'inizio, se quest'ultimo dimostrasse di essere ritornato il fenomeno che era a Dortmund.

Teorizzando quindi questo schieramento:

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Hernandez

Loftus-Cheek Reijnders

Chuckweze Pulisic Leao

Giroud

(Con Musah pronto a sostituire uno dei due centrocampisti e Okafor pronto a subentrare in uno dei ruoli della trequarti o come punta più avanzata al posto di Giroud).

Qui il rischio di avere una squadra sbilanciata sale ancora, soprattutto se schierata contro una Big.

Potrebbe essere quindi una possibilità da schierare contro squadre che si stabilizzeranno, dopo un paio di mesi, nella parte bassa della classifica, diciamo le ultime 5-6. Altra possibilità sarebbe quella di schierare questa compagine in caso in cui dobbiamo recuperare il risultato perchè siamo in svantaggio, oppure se siamo in un pareggio bloccato dove pur attaccando molto più dell'avversario, non riusciamo a gonfiare la rete e, mettendo un giocatore di fantasia in più, si spera di riuscire a trovare l'imbucata giusta o la giocata risolutiva.

Si è sempre sentito dire che in Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici, un modo come un altro per dire che ognuno, in materia calcistica, ha una propria visione ed è convinto che la sua idea sull'argomento sia quella giusta.

Ovvio che non può essere così, il campo è il giudice supremo ed è sempre pronto a sovvertire qualsiasi cosa e solo il tempo ci dirà se ciò che pensiamo adesso ha un fondamento di "verità" o, appunto, sono invece solo sogni di gloria?

Ai posteri l'ardua sentenza.