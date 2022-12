Altri clamorosi ed inaspettati retroscena emergono dalle intercettazioni sul mondo del calcio:

Oggi pubblichiamo i segreti dialoghi di altre Società di Serie A, ecco la Capolista, il Napoli:

Il presidente Aurelio De Laurentis, nello scorso maggio, parla dei rinnovi con il Ds Giuntoli

ADL: Mo' me so rotto, Giuntoli, questi non rinnovano, e mi finiscono i giga di whatsapp con strunzate a valanga. KK mi manda i video dei suoi gol, e soprattutto Ospina quelli dei gol che ha preso, sono più di 400 files.

G: Maertens se l'e' un po presa perche' gli abbiamo cancellato l'abbonamento a Sky cinema come misura preventiva, e Lorenzo (Insigne) s'e' offeso per l'offerta al ribasso, oltre al fatto che il suo avvocato dice che il pagamento in Lire proposto da noi e' fuorilegge.

ADL: offerta al ribasso, al ribasso.

G: Presidente, non doveva proporgli di pagarlo al metro, sappiamo che sull'altezza si incaxxa.

ADL: un milione al metro, questo e' lo standard d'ora in poi, quindi... Insigne prendera' 1.200.000, e' alto un metro e 20, altrimenti aria. Kk prende 1.900.000, e così via. Scientifico! azz.

G: Lorenzo dice che a Toronto gli danno 10, e che a meno di 8 non firma.

ADL: Lo voglio vedere, a parlare inglese, quello gia' a Gaeta deve presentare il passaporto perche' non lo capisce nessuno.

G: Altrimenti, se non firma, abbiamo il georgiano, forte, Kvarashkelia.

ADL: boh, ho fatto la ricerca su gugol, mi esce errore 404, mi sa che l'ho scritto sbagliato, e per i diritti di immagine come facciamo, chist non lo conosce nisciuno, la maglia col nome la deve pagare anche lui allo store, 80 euro a partita, se no gioca Petagna, anche se la maglia di Petagna e' XXXL e costa un botto.

G: Petagna lo do a Galliani, gli serve a Monza per il trasloco di Berlusca, c'e' da spostare l'armadio della camera, fanno prestito con obbligo.

ADL: ottimo, un superpippone in meno, magna sfogliatelle a bancali. e chi mettiamo col 9?

G: ne ho un paio, domani le dico.

___________________________

Il giorno dopo:

ADL: pronto

B: Presidente, pota, sono Mario

ADL: Mario chi?

B: Balotelli

ADL: maronna do Carmine, chevvuoi?

B: il direttore mi ha detto che cercate un 9

ADL: appunto, un 9, e tu si no 0

B: forte f.ga, sei fortissimo, mi fai morire con ste battute

ADL: quali battute, si no 0 davvero.

lo stadio si chiama Maradona, mica Moira Orfei, qui voglio CR7, al limite

B: ho una figlia da mantenere, a Napoli, mi faccia lavorare

ADL: ma quale Napoli, al limite ti mando a Bari

B: no, gia' adesso sono in Turchia, nel campionato greco non voglio giocare

ADL: ma quale Grecia, Bari e' in Abruzzo, serie B italiana

comunque, dopo il motorino giu' dal molo qui da noi sei bruciato, quello che l'aveva fregato in via Toledo ancora ti cerca

B: va bene, allora chiedo se mi prendono al Leicester, sembra che gli manca il bomber, anche se il campionato belga non lo conosco bene



15 novembre, sosta per I mondiali, De Laurentis catechizza Giuntoli

ADL: Giuntoli, a Spalletti bisogna dire che il calo a gennaio non lo tollero, quest'anno

G: ho sentito il mister, dice che una spiegazione c'e'

ADL: e quale sarebbe, di grazia?

G: Spalletti, con un pippone di due ore e 37 minuti, mi ha detto che a suo parere la supermaratona dei film di Natale Filmauro deprime il team

ADL: Ma che czz, ma se Kim ride come un matto

G: Kim non parla una parola di italiano, e' convinto che siano i video prepartita

l'anno scorso L'allenatore nel pallone e' stato fuorviante, Zielinsky chiamava Spalletti Oronzo Cana'

ADL: il problema e' che poi giocavano col 5 5 5, abbiamo perso punti preziosi, fortuna che abbiamo tenuto la qualificazione champions

G: si, a proposito, ad Amsterdam abbiamo perso le valigie, secondo me ci hanno sabotato dopo il 6-1, c'e' Anguissa che vorrebbe cambiarsi la canottiera, la indossa da due mesi e la moglie non lo fa piu' entrare in casa

ADL: ad Eintracht ci andiamo in autobus, e se ci buttano fuori meglio, cosi la finiamo con ste menate

G: veramente la citta' e' Francoforte, comunque va bene, vado a fare il pieno, col premio qualificazione ce la dovremmo fare al pelo

La Lazio del presidente Lotito, intercettata dalla procura di Roma

Immobile chiama il presidente a nome della squadra ai primi di luglio:

I: Presidente, scusi, la squadra e' preoccupata, non ci e' arrivato lo stipendio di ottobre 2018

L: ho fatto il bonifico, lo vedete lunedi

I: lo ha detto anche settimana scorsa, il fruttarolo non mi fa piu' credito

L: mangia yogurt, ti fa pure meglio, coi fermenti lattici

I: anche quello costa, sono pur sempre scarpa d'oro, a proposito, quando me la restituisce?

L: te la restituisco lunedi

I: me lo ha detto anche settimana scorsa, mia moglie dice che l'ha vista in una vetrina del monte dei pegni in via Salaria

L: impossibile, l'ho tirata in testa a Tare giusto ieri sera

I: va bene, mi fido, comunque un'ultima cosa, Luis Alberto mi chiede se puo' andare in Spagna, e' a scadenza

L: a scadenza sara' il tuo yogurt, quello ha da paga' a clausola, so 100 mijoni

parlatene a Tare e poi fateme chiama'

I: chiamerei volentieri, ma l'operatore lotito mobile ha zero tacche

L: Allora mandate un pizzino usando l'aquila, che in realtà è anche piccione viaggiatore, è così che mando i suggerimenti a Sarri.

I: A proposito, il mister chiede un bastoncino di liquirizia nuovo. Quello che ciucciava dallo scorso campionato gli è caduto nella sabbia in Danimarca

L: glielo compro lunedi

L'Agente di Milinkovic Savic, Kezman, chiama il presidente Lotito per trattare la cessione

K: Presidente, posso rubarle un minuto?

L: se ce riesci, qui se vo rubba' in casa de Arsenio Lupin

K: volevo parlarle di Sergej, chiede se puo' andare in Premier

L: 100 mijoni, se me li porti va

K: ma e' troppo, e' quasi a scadenza

L: a scadenza li cojoni, ma ch stai addì, ha appena rinnovato

K: non mi pare, sono sei anni che non ci vediamo. anzi, proprio di quello volevo parlare, sembra che sulla data del contratto ci siano delle tracce di bianchetto;

mi ricordavo 30/6/2018, ma ora leggo 30/6/2088, non viola le norme uefa?

L: Me ne impippo dell'Uefa, 100 mijoni e vai dove te pare

K: ok, pero' il prossimo contratto vorrei che fosse scritto col PC, questo fatico a leggerlo, e' scritto a matita

L: aho! qui le regole le faccio io, dai tempi di Zarate, e cara grazia che cc'hai er contratto, solo de carta me vanno du piotte

Se nun te va, 100 mijoni e vai

K: ok, lo dico a Sergej.