Tra poche settimane riprende il campionato, e mai come quest'anno gira aria di depressione.

Almeno negli anni recenti uno o due colpi arrivavano, da Ronaldo in giù, o almeno qualche prestito di campioni in esubero. Quest'anno i colpi sono il ritorno di Lukaku, e il ritorno di Pogba, Pogback, aspettando il ritorno di Morata e Icardi. L'unica squadra che punta a nuovi talenti, il Milan, tratta ma non acquista, mentre il Napoli ha smantellato mezza squadra, e la Roma spaccia 2 parametri zero, Matic e Dybala, come se fossero frutto di pianificazione. Qualcosa ha fatto la Fiorentina, che tenta il recupero di Jovic, Gollini e punta sull'impeto che Italiano trasmette ai giocatori. Meno la Lazio, che a parte la boxe tra Lotito e Tare, vera news di mercato, presenta degli acquisti, almeno a livello di immagine, quasi imbarazzanti.

Atalanta non pervenuta, il Monza propone il ritorno di Pessina (è l'anno delle carrambate) e raccoglie scarti dalle altre: Sensi, Ranocchia e Petagna, i tre scarti del Condor

Dato che nn ci sono europei o mondiali per scoprire nuove star, temo che il panorama resterà il poco che ho scritto, e che De Ketelaere ci illumini, e se non lui Pau Torres, e ho detto tutto.