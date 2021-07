"Io ho un sogno, avere un sogno", questa frase o battuta è forse il passaggio più iconico di SCARY MOVIE 3, noto broadcast o serie di film pariodidici sui campioni di incassi americani.

Anche a te hanno regalato un sogno? A me non lo regala mai nessuno un sogno, sapete, se la mattina non mi alzo per andare a lavorare non mi dà niente nessuno, (mal che vada corro a chiedere aiuto al portafoglio di mamma, Ahhhh le mamme, se non ci fossero bisognerebbe inventarle, o forse non ci saremmo noi senza le mamme, in fin dei conti nessun seme cresce senza la terra) nemmeno Andrea Agnelli il Presidente della mia Milf, eppure io ci dedico così tanto tempo ed idee alla mia Milf, e lui che fa? Mi preferisce Maurizio Arrivabene, certo, se il suo cognome nasconde messaggi criptici sarà la felicità di tutte le donne, o forse solo di quelle che lavorano alla Juventus, è opinione diffusa che i più alti in grado ci provino con le sottoposte (o magari con i sottoposti, non vogliamo, io e le mie numerose personalità, fare discriminazione nei confronti di chi magari ha gusti sessuali diversi dai nostri)... Ma Arrivabene da Wikipedia sembra avere una felice famiglia, perché queste insinuazioni? Ora magari sarò antipatico, ma come molti usano il cervello solo per dividere le orecchie, in tanti, usano la bocca solo per prendere aria...

Però sicuramente farà felici i destrorsi, le famiglie sono solo quelle Uomo/Donna, tutti gli altri, sono...

Quasi quasi devo trovarmi una Capa che ci prova con me, la voglio bionda e con gli occhi chiari, ecco sì, tipo Eva Gini... Mamma hai visto quanto è gnocca Eva Gini? Ti piace come nuora? "Mi sembra troppo moderna, ma sa cucinare? Se poi ti fa mangiare panini da mattina a sera mi ti sciupa…".

Ahhh.. Le mamme… Guardano sempre lontano… Hanno "sempre ragione", se ci fosse un consorzio di mamme al Ministero dell'Economia o alla Uefa né lo Stato Italiano e nemmeno tutte le maggiori leghe professionistiche sarebbero piene di debiti… Ci vorrebbe una Margherita, ma forse basterebbe una Thatcher...

Quindi sì, ho scelto il mio sogno, voglio una Capa che si approfitti di me, che mi convochi nel suo ufficio con fare autoritario... La camicia sbottonata, reggiseno nero in pizzo che a malapena si nota, occhiali con cordino per dar tono al potere, al valore ed al ruolo della sua persona...

"Sì tu, signor Fener, mettimi qui sulla mia scrivania e fai di me quello che vuoi...".

Solo al pensiero sto sudando freddo, vi attizza una donna di potere? O forse vi spaventa una donna di potere?

Secondo me vi spaventa, non potrete certo dirle, "Prendimi una birra schiava!"... Ma poi chi è lo schiavo in realtà? Voi ovviamente, non vivete nel dubbio che stia con voi solo perché ha bisogno dei vostri soldi? Suvvia non scandalizzatevi, i matrimoni di interesse esistevano, esistono ed esisteranno sempre, lo sapete anche voi che il pacco che avete nella tasca posteriore conta molto di più del pacco che avete sotto la pataccia anteriore...

Il mio pacco è piccolo, sia nella tasca posteriore così anche sotto la pataccia anteriore... "Bella mia, madre natura questo mi ha dato, se ti accontenti…" ahahahahahahaha…

Però quanto sarebbe bello avere una donna di potere, avere una donna che guadagna molto più di me... Sicuramente non starebbe con me perché ha bisogno dei miei soldi...

Rischierei qualche complesso probabilmente, verrei visto come un mantenuto, un po' come chi solitamente compra SUV mastodontici, non lo faranno per compensare altre grandezze avendo la necessità di apparire grandi, grossi e potenti? Ma l'auto è un surrogato… Ci si ritrova sempre e comunque nudi di fronte a qualcuna (o qualcuno, giusto per la par condicio) e magari ride pure, beh... Almeno la prende con ironia… Ma soprattutto, quanto mai me ne può fregare di quel che pensano gli altri? Se sarò felice saranno pur sempre ca22i miei… Sì…. Sono egoista..



Ma io ho un sogno, avere un sogno… Ecco, il mio sogno sarebbe essere un nababbo ereditiero, viaggiare 10 mesi l'anno per poter spendere e spandere...

Voglio essere un ereditiero come Paris Hilton, e concedermi il lusso di girare un porno, anziché 1 night in Paris, voglio essere raggirato da una donna bella ed avvenente, 1 night with Fener, sperando soprattutto che ci sia qualcuno dietro la porta a spiare… Chiamalo esibizionismo….

Ma Fener tu vuoi un sogno, ma lo hai un talento per pretendere un sogno? Io ho un talento che mi identifica ovunque, tu che talento hai?

"Il tuo talento è la tua condanna, sei schiavo del tuo talento.. Prova ad uscire dalla tua comfort zone…" Prova ad emigrare come un somalo, ah già… Sei già emigrato… E come ti sei permesso? Hai sentito Salvini? "I meridionali vanno aiutati a casa loro, torna subito nel Salento!"

Ma tu cosa vuoi scrivere? Io non scrivo... Io disegno… Io sono ARTPOP...

Sì sì, arte popolare… Mi piacciono i proverbi ed i detti… Il mio consigliere di fiducia ha 85 anni e sono ORGOGLIOSAMENTE TERRONE!

Il mio idolo è Homer Simpson, o forse il suo creatore, Matt Groening… La sua firma è ovunque... Io sono ovunque… Avete mai guardato Homer di profilo? I suoi capelli assumono la forma di una M e l'orecchio è appunto una G (come nel linguaggio dei segni per le persone audiolese)... Le sue iniziali… Avete mai visto le teste pensanti in Futurama? Leila ed il suo occhio? L'occhio della provvidenza racchiuso in un triangolo rappresentato su di una figura femminile… Sarà solo un caso? No è semplicemente "follia"... La follia nel vedere oltre… Follia basata sulla conoscenza e non sulla credenza…

Ho fatto il vaccino e già sono incominciate le mutazioni genetiche, sono verde di rabbia come Hulk e vengo dallo spazio come gli alieni… In fin dei conti il nostro Sole è una stella, ed ogni stella che guardiamo nel cielo potrebbe essere un Sole con relativa galassia e pianeti con condizioni tali da favorire la vita... È follia o statistica e probabilità? La notte di San Lorenzo vi piace guardare il Sole spegnersi e venir giù? Nel mio cuore il sole si è spento proprio come ad Adriano Celentano, e dalle tenebre spunta il CORNUTO HELLBOY…

Hellboy e "La mano destra del destino", ogni volta che ti avvicini ti arriva un cazzotto, quasi quasi mi ricorda CHIELLINI con Lukaku… Anzi forse Morata…: "Allenarsi con Giorgio è come entrare nella gabbia di un gorilla e provare a rubargli le banane, ti arriva una botta, un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi…. Un'altra ancora…".

GIORGIO CHIELLINI è il mio Artpop...

Giorgio Chiellini è mancino, ciò significa emisfero destro del cervello più sviluppato del sinistro, rarità, i mancini sono ingegnosi e talentuosi come Messi e Maradona o visionari come Leonardo Da Vinci...

Leonardo Da Vinci appunto, il primo Transgender della storia, la sua Gioconda altro non è che il suo ritratto al femminile con 2 tette e senza la Barba… Che ironia… Orban vieta le bandiere arcobaleno e l'opera più famosa del mondo è un Trans…

Peccato che sono destro, ho compensato tendendo a sinistra...

"ARTPOP PUÒ SIGNIFICARE QUALSIASI COSA, QUALSIASI COSA…".