AKHILA

(Giuramento di Ippocrate)

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale....... di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.

SCROSCIO DI APPLAUSI (Ma durante…)

ETTORE

Beh che dici Cora, è andata bene alla fine? Finalmente qualcuno curerà la mia sciatica…

AKUA

Zitto papà…

CORA

Hai sentito papà? Shhhhhh…. Si…. È andata bene.. E poi non ti vado bene io per curare la tua sciatica?

ETTORE

Smettila che da poco ho superato i 60, se fai così mi viene un infarto…

CORA

L'ho sempre detto io che dovevo farmi un Toyboy…

AKUA

Ma la smettete tutte e 2 che sembrate degli adolescenti in calore?

ETTORE

Ma magari.., non sai cosa darei per ricominciare da capo, incontrare di nuovo tua madre, rifare tutto così esattamente come ho fatto, e soprattutto incontrare voi un'altra volta… ah…!, dopo Aki tocca a te Aku, il prossimo mese per giunta, chi hai scelto per la tua tesi in lettere? Ultimamente ti vedo vagabondare parecchio e studiare poco… Anche perché poi voglio vedere dei marmocchi gironzolare per casa prima di andarmene all'altro mondo..

AKUA

Tranquillo papà, è tutto pronto, e pure per i marmocchi, sono incinta…

ETTORE

E me lo dici così? Sei uguale a tua madre…, ne approfitti al giuramento di tua sorella perché sai che sono costretto a trattenermi, e tu Cora ovviamente sapevi tutto giusto? Ma perché in questa casa sono sempre l'ultimo a sapere le cose…? Scommetto pure che l'ecografia te l'ha fatta Aki vero?

CORA

Ahahahahahahaha, perché sei il mio maschietto stupido, sei il mio Orso Yoghi che di Orso Bruno è rimasto ben poco oramai…. Ahahahahahahaha..

AKUA

A dire il vero papà io volevo dirti tutto a casa, poi mamma mi ha suggerito di farlo qui, perché mi ha detto "se lo dici a casa va a cercare quel FALLERINI che ti gira intorno e gli spezza tutti e 2 i femori, ahahahahahahahaha, invece se lo dici al giuramento di tua sorella non potrà arrabbiarsi, tanto poi ci sarà la festa ed il giorno dopo si sarà già dimenticato tutto e mi scorrazzerà in giro a comprare culle, passeggini e chissà cos'altro…." Ah mi ha detto pure che ne avrebbe approfittato per convincerti a passare in gioielleria per il rinnovo delle promesse alle nozze d'argento… comunque ho scelto Manzoni..

ETTORE

Digli a tua mamma che ho prenotato le fedi da 6 mesi, e che gli faccio vedere quello che voglio che veda.. Altro che maschietto stupido…

CORA

Digli a tuo papà che il gioielliere mi Ha chiamato per le misure….

ETTORE

Eccallà… ma perché dico io…..

CORA

E smettila e cerca di invitare DAMIANO a casa…. Dovrai pur familiarizzare con il tuo futuro genero…

ETTORE

Si si, devo dirci 2 paroline… se fa piangere la mia bambina…

CORA

Ma smettila che è dolcissimo…. Ahahahahahaha…

AKHILA

Ma la volete smettere che vi sentite in tutta la sala? Per fortuna che ho fatto in tempo a finire il giuramento…

ETTORE

Si si proprio a te aspettavo Aki, loro 2 fanno pappa e ciccia da sempre… ma pure tu… sapevi tutto di tua sorella e non mi dicevi niente?

AKHILA

Ehhhhh papà… sono cose da donne queste… ahahahahahahaha…

ETTORE

Mi curerai la sciatica almeno? Tua mamma mi maltratta…

NARRATORE

Nonostante gli anni sono sempre gli stessi, Cora è la solita impertinente ed Ettore quando vuole su di sé gli occhi di sua moglie e delle sue figlie fa sempre un po' il cane bastonato… Hanno solo qualche ruga in più, qualche pensiero in meno e 2 bellissime Perle Nere che di tanto in tanto gironzolano ancora per casa…

AKHILA

No papà, lo sai, anzi lo sapevi solo tu… Voglio fare la ginecologa, farò la specializzazione in Ginecologia, voglio aiutare le donne… Ecco, lo sapevo… dai Mamma su, non piangere…

CORA

Ma sono lacrime di gioia… in realtà avevo paura volessi tornare in Africa, avevo paura di perderti…

AKHILA

Beh il richiamo è forte, soprattutto dopo che ci avete portato tante volte per farci scoprire le nostre origini, ma la nostra vita è qui, per noi, per voi, e per chi ci ha generato che con tanti sacrifici ci ha portato in Italia per poterci dare una vita migliore, anche il nonno partì all'estero per poter dare una vita migliore a papà ed alla zia…

ETTORE

Basta, adesso fate piangere pure me, dai su…, andate a festeggiare, vi ho affittato un locale…

AKHILA

Ma papà…

ETTORE

Si lo so, ma I soldi servono a questo, a vivere, quando morirò non li porto certo con me, i soldi non spesi sono Vita mai vissuta… AKU… con te non ho ancora finito, e non bere troppo… sei incinta adesso…

AKUA ed AKILAH

Va bene papà….

ETTORE

Dai su basta con sti baci sennò non smetto più di piangere e vostra madre mi da del rammollito… avanti forza… andatevene…

AKHILA ed AKUA

Ahahahahahahaha hah…

CORA

E adesso che facciamo? La casa è così vuota… attento allo Stop….

ETTORE

Ma che dici se nel giardino è pieno di randagi.. Pensa mi ricordano mia mamma quando la facevo arrabbiare, cosa non darei per sentire ancora la sua voce.. "A volte è meglio dar da mangiare agli animali, almeno scodinzolano…" Senza di loro dovrò pur prendermi cura di qualcuno oltre te…. Poi mo che arriva il piccolo o la piccola avrà tanti nuovi amici da osservare… Ma a quel Fallerini…

CORA

Ancora con Damiano… è un bravo ragazzo ti ho detto… pensa voleva lasciare l'università per prendersi le sue responsabilità, abbiamo fatto tutto di nascosto per non farti preoccupare… Ho già parlato con sua mamma, abbiamo deciso di aiutarli finché non finiscono gli studi e trovano lavoro, a lui mancano solo 2 esami… Anche suo papà è un tipo dal carattere forte, anche lui ancora non sa niente… Fa attenzione a questo… ma chi ti ha dato la patente? Non hai visto lo Stop?

ETTORE

Ma lascialo perdere, ascolta, te la ricordi la canzone al matrimonio di Sammy? Era il 2020 e c'era il Corona Virus, ora è solo un banale raffreddore, e pensare che c'era chi non voleva VACCINARSI, e pensare che di lì a poco sarebbero arrivate AKI ed AKU… certo però, RDS, sembra l'acronimo di "Radio degli Sfigati"….

CORA

Ahahahahahahaha haha…, aveva ragione SAMMY… NON CAMBIERAI MAI…… AHAHAHAHAHAHAHA…

