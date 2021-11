Ho la punta della penna leggermente secca, ma rileggendo i miei ultimi articoli di novembre e dicembre dell'anno passato, converrete che sono invecchiati molto bene. I Maestri dominavano Torino e tutti noi ci facevamo delle grasse risate.

E' notizia di qualche giorno fa che i top manager della zebra sono indagati per falso in bilancio.

Chi se lo sarebbe mai aspettato! I fatti risalirebbero a qualche anno fa, quando il Milan veniva escuso dalle Coppe Europee perchè aveva qualche milione di spese di troppo, per capirci. I casi analizzati sono tanti, anche perchè è più facile farne 40 piccoli... che uno eclatante, ma con alcuni di questi hanno tirato davvero troppo la corda. Mi ricorda quasi quando da bambino copiavo i compiti in classe e dopo averla fatta franca parecchie volte si esagerava con tracotanza tirando direttamente fuori di libri di testo sul banco.

Ci si chiede come mai siano stati necessari tre o quattro anni per rendersi conto che la Sampdoria non ha i soldi per piangere, ma paga Audero 20 Mln. Come mai il Genoa schieri regolarmente giocatori pagati 2-3 massimo 5 Mln ma per strappare Portanova e Petrelli (chiii?) alla Juventus ch gli lascia sul piatto 18 Mln (10+8).

Tra i quaranta e passa casi incriminati ne mancano però alcuni che all'epoca fecero parecchio scalpore. Ad esempio il 26 Luglio 2018 MANDRAGORA lascia la Juventus per l'Udinese, valore cartellino 10,00 mln€, trasferimento per 20,00 mln €. La squadra famosa per fare grandi plusvalenze e far debuttare giocatori provenienti da ogni parte del mondo lascia sul piatto venti milioni. In quella sessione l'Udinese ha acquistato anche Musso a 3, Ekong a 3, Felipe a 5 e Pusetto a 8.

Che il calcio sia corrotto è evidente a tutti, che la Juventus abbia conti aperti con tutte le società di Serie A non c'è dubbio. Nello stessa sessione l'Atalanta compra Zapata a 14, il Genoa Pjatek a 4, l'Inter Lautaro Martinez a 25.

Ultima ciliegina sulla torta non rilevata nell'indagine, andate a vedere la carriera di Sturaro, sembra passato dalla squadra A alla B per dieci anni di fila. Peccato che le squadre siano sempre Juventus e Genoa, e nel 2019 Sturaro sia stato venduto dalla Juventus per 16, sedici milioni di Euro.

Dio grazie se le daranno 3 punti di penalizzazione e se la Uefa di Platini faccia mai qualcosa, ma sarebbe proprio il caso di prendere quel logo... e buttarlo definitivamente...