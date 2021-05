Era l'estate del 2016 quando clamorosamente il magnate asiatico Erik Thohir cede l'Inter al gruppo Suning nello stupore generale. Dopo i proclami iniziali non mantenuti, stagioni di totale anonimato senza nemmeno la minima possibilità di lottare per un titolo e una lunga assenza ingiustificata da parte del presidente, l'Internazionale Milano passa sotto la gestione della famiglia Zhang. i primi mesi abbiamo tutti, tifosi e non, imparato a conoscere gli "affari di famiglia" per capire la solidità del gruppo Suning e la sua forza economica che appare subito imponente. La squadra era tutt'altro che pronta a vincere, ma iniziando dalle infrastrutture, dal marketing e dal management è iniziato ben presto un rapido processo di crescita che in pochissimi anni ha portato un club che viveva di passato e mancava l'appuntamento con l'Europa che conta ad arrivare stabilmente tra i primi posti in classifica, giocare una finale europea e come ciliegina sulla torta, a vincere un campionato con numeri da capogiro. Zhang ha avuto il coraggio di affidare le redini della gestione di relazioni esterne e mercato ad un uomo di grande esperienza come Marotta che inizialmente ha fatto storcere il naso a molti tifosi, mettendo alla porta giocatori che apparentemente potevano fare benissimo alla causa (Icardi e Nainggolan su tutti) e ha portato in sella al club un allenatore "carissimo" ma con un carisma e una voglia di mettersi in gioco tale da mettere tutto se stesso in un progetto difficile e ambizioso che ha portato i suoi frutti.

Il covid ha distrutto le certezze economiche di un tempo mettendo a serio rischio la permanenza della famiglia Zhang a Milano, proprio nell'anno storico in cui entrambe le squadre di proprietà della famiglia hanno vinto i rispettivi campionati. A causa di questa piaga economica più che sanitaria in questo caso, e delle restrizioni del governo cinese, il progetto Jiangsu è apparentemente deragliato, ma questo ha portato la famiglia a concentrarsi per il bene dell'Inter e a trovare soluzioni per mantenere il club a galla, in tempi in cui ogni squadra di livello deve fare i conti con i debiti. Indipendentemente da un possibile nuovo avvicendamento societario bisogna fare i complimenti al presidente Steven Zhang per aver portato l'Inter sul tetto d'Italia, aver dato una gioia immensa si tifosi nerazzurri di tutto il mondo, proprio in un periodo storico difficile e triste per tutti. Che questo successo possa tracciare la strada per il futuro del club, che sia ricco di successi e che possa aiutare il calcio italiano a risollevarsi anche fuori il confine, dove da troppo tempo non si solleva una coppa, che proprio l'Inter sollevò per ultima.