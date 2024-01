Da una parte l'attaccante titolare da ormai tre stagioni, Olivier Giroud, autore di nove gol e sei assist tra campionato e Champions League, dall'altra parte, Luka Jovic, autore di cinque gol e un assist nelle ultime sette partite. L'attaccante francese non segna dalla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta, ma soprattutto sta mostrando un momento di calo nelle sue prestazioni. Se dovessimo analizzare nel dettaglio le prestazioni e i gol di Giroud vediamo come la maggior parte delle sue reti sono stati realizzate di testa o su calcio di rigore e l'unico gol realizzato letteralmente "con i piedi" è stato quello fatto contro il Bologna alla prima giornata di campionato.



Detto questo, è importante fare una piccola premessa: chi ha cercato il Milan all'inizio del calciomercato estivo come centravanti? Marcus Thuram. L'attuale giocatore dell'Inter è un attaccante molto diverso dal numero nove rossonero che probabilmente si addice molto di più al modo di giocare del Milan. La squadra rossonera, infatti, gioco molto, moltissimo palla a terra. Spesso e volentieri Pulisic e Calabria sulla fascia destra, ma anche Leao e Theo Hernandez sulla fascia opposta, non crossano a centro area ma preferiscono giocare la palla dietro oppure arrivano a fare un cross rasoterra (vedi Leao). Quindi siamo sicuri che Giroud deve essere l'attaccante titolare del Milan?

Luka Jovic, invece, è un attaccante totalmente diverso e ora che si è rimesso in forma andrebbe sfruttato senza pensarci due volte. Emblematico del valore che Jovic potrebbe avere nell'economia del gioco del Milan è l'azione mal sfruttata contro il Cagliari in Coppa Italia sul meraviglioso passaggio di Adlì. Jovic attacca la profondità e viene subito servito e si ritrova a tu per tu contro il portiere Radunovic. Jovic, in questo momento, ha un altro passo, forse anche più freschezza rispetto al collega di reparto.

Giroud non può essere a trentasette anni l’attaccante titolare del Milan, con tutto il rispetto per un campione del mondo e per le sue prestazioni che anche in questa stagione tanto stanno dando alla sua squadra.



Alla domanda "Giroud o Jovic?" la risposta per me è una sola: Luka Jovic.