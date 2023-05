“Lo conoscevo perché ho giocato con lui in Under 21 tantissimi anni fa. Non sapevo che avesse questa carica sul campo, che è contagiosa e sprigiona un’energia incredibile. Riesce a trasmettere ogni giorno qualcosa di eccezionale, condivide i nostri progetto, le nostre strategie sul mercato. Non prende alibi: tutte cose che abbiamo chiesto e che lui ha accettato perché è così. Finalmente ha trovato un ambiente in cui può far vedere chi è realmente come uomo e come allenatore.Le sue frasi motivazionali a Milanello? Ci sono frasi statistiche, frasi di avversari, di ex compagni o anche di ex allenatori. Magari anche più di un paio di ex compagni. E’ una persona sensibile, capisce come stimolare il gruppo e quindi ogni tanto apprende qualcosa".

Paolo Maldini sottolinea i punti di forza e le qualità nascoste di Stefano Pioli, in grado di tirare fuori il meglio dai suoi attraverso i suoi atteggiamenti.

Si è chiusa così una annata storica, straordinaria per il Milan. Fortemente emozionante per i tifosi rossoneri. Una annata che ha visto il Milan vincere il suo 19esimo scudetto. Uno scudetto che a detta di molti è il più bello della storia del Milan. Uno scudetto vinto grazie alla forza del gruppo, uno scudetto vinto nonostante errori e orrori arbitrali che hanno visto danneggiare pesantemente il Milan.

Il Milan è stato più forte di tutto questo, più forte anche di parte della stampa, fortemente filo-nerazzurra. Parte, non tutta la stampa, al quale il Milan è in qualche modo inviso.

Stesso discorso anche per il palazzo del calcio, che non sembra aver fatto salti di gioia per il trionfo del Milan che è campione d'Italia 2021/2022.

Paolo Maldini ha paragonato il trionfo del Milan di Stefano Pioli a quello di Mr. Alberto Zaccheroni che nel 1999 vinse uno scudetto all'ultima giornata in un testa a testa contro la Lazio. Un miracolo di Abbiati su un tiro di Bucchi all'ultimo minuto, nell'ultima giornata il Milan giocava contro il Perugia, una parata che si può definire miracolosa, è una delle immagini di quello scudetto.

Questo trionfo è ancora più emozionante, è ancora più bello. Come quel Milan anche questo di Pioli non veniva dato favorito per lo scudetto. A parte i propri tifosi, alcuni di essi, nessuno credeva in questo Milan. E quasi nessuno pensava che il Milan potesse vincere lo scudetto. E invece grazie allo spirito di gruppo di questa squadra, ai giovani che sono emersi e sono sulla via della consacrazione, grazie all'empatia di Pioli, all'esperienza e alla leadership di gente come Ibrahimovic in primis ma anche di Kjaer e Giroud, i rossoneri sono riusciti a scrivere una delle pagine più belle e vincenti della storia del Milan. È il trionfo del gruppo, di tutta la squadra, ma anche di tutta la dirigenza, da Paolo Maldini passando per Ricky Massara, Geoffrey Moncada, Ivan Gazidis. È anche il trionfo del fondo Elliott che ha scelto di riportare Maldini come dirigente al Milan. È anche il trionfo di Tonali, Calabria, Leao, Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, del capitano Alessio Romagnoli, di tutti. È stata l'unione del gruppo che è stata la forza trainante che ha condotto al trionfo gli uomini sotto la guida di Pioli e il suo staff.

Questo scudetto è 'La Grande Bellezza'.

Se fosse un film, sarebbe stato premiato con l'Oscar, ma anche con il Leone d'oro a Venezia o la Palma d'oro a Cannes.

Sembra un sogno ma è tutto vero. È uno scudetto da sogno. Da cineteca. Un sogno che è diventato realtà. I tifosi del Milan che hanno visto la loro squadra vincere lo scudetto questo anno, nonostante i mille ostacoli e i mille bastoni tra le ruote, le ingiustizie arbitrali subite, nonostante le tante peripezie che hanno cercato di abbattere il diavolo rossonero, li immagino seduti come Tony Servillo ne 'La Grande Bellezza'. Li immagino lì, seduti su una sedia, una panchina, una poltrona o un divano, e in qualche modo estasiati con gli occhi incantati, orgogliosi della propria squadra, seduti lì a godersi uno degli spettacoli sportivi più belli della loro vita. Anzi, lo scudetto più bello della storia del Milan in assoluto.

Grazie al mio programma di chat-room su Twitter, un Twitter Space intitolato #MilanSpace, ho avuto la possibilità di entrare in contatto con personaggi dello spettacolo televisivo, gente nota nel web, giornalisti e addetti ai lavori oltre che importanti professionisti, e abbiamo chiesto a loro di dirci i tre top, quindi medaglia d'oro, medaglia d'argento e medaglia di bronzo, e, per chi ha voluto, i tre flop di questa annata storica del Milan.



Ed ecco a voi il resoconto:

-Jea Bercigli:

Top

1)Leao

2)Tonali

3)Maignan

Bonus Top: Alessio Romagnoli, perché da capitano ha accettato la panchina, per il bene della squadra, senza fare polemiche, comportandosi umanamente da gran signore, senza mai una parola fuori posto.

-Giuseppe Garetti:

Top 1) Giroud: prende la 9, goal pesantissimi, alla prima stagione in Serie A, alla sua età. Se ne parla incredibilmente poco, per questo lo premio con la medaglia d'oro.

2) Tonali: non avrei scommesso un centesimo su di lui dopo la stagione scorsa. Il Milan invece ha scommesso tutto, vincendo la scommessa e lo scudetto anche grazie a lui. Segnale che i giovani vanno aspettati.

3) Leao/Maignan: il primo è senza dubbio l'uomo copertina ma poco continuo. Alterna prestazioni da 5 in pagella ad altre da 10. Il secondo, dopo aver vinto con il Lille, vince al primo anno in Italia, il suo secondo campionato di fila, da assoluto protagonista, nonostante l'eredità pesante. Menzione d'onore a Paolo Maldini che ha fatto un lavoro enorme, non solo dal punto di vista dirigenziale. Non c'è infatti un giocatore rossonero che non l'ha menzionato nei ringraziamenti.

Alessandro Jacobone

Top

1)Leao

2) Tonali

3) Kalulu

Flop

1)Bakayoko

2)Messias

3) Rebic

-Andrea Bricchi, che premette che è difficilissimo scegliere i tre top

Top

1)Tonali/Leao

2)Maignan

3)Kalulu

Flop

1)Ballo-Touré

2) Bakayoko

3) Pellegri

-Haris Mrkonja

Top

1)Maignan

2)Tonali

3)Leao

Flop

1)Ballo-Touré



-Marco Varini

Top

1)Leao

2)Tonali

3)Kalulu

Flop

1)Bakayoko

2)Messias

3)Rebic

-Simone Cristao

Top

1)Tonali

2)Leao

3)Pioli

Flop

1)Bakayoko

2)Brahim Diaz

3)Rebic

-Salvatore Cantone

Top

1)Kalulu

2)Tonali/Leao

3)Maignan/Pioli/Paolo Maldini. La valutazione è dovuta alle aspettative. Kalulu ha fatto qualcosa di incredibile

Flop

1)Bakayoko

2)Ballo-Touré

3)Saelemaekers

-Alessandro Di Gioia

Top

1)Ibrahimovic medaglia d'oro

2)Pioli medaglia d'argento

3)Paolo Maldini medaglia di bronzo

Flop

1)Bakayoko

2)Ballo-Touré

3)Romagnoli

-Beatrice Sarti

Top

1)Maignan

2)Leao

3)Tonali

Flop

1)Bakayoko

2)Brahim Diaz

3)Rebic

-Luca Pagni

Top

1)Kalulu

2)Tonali

3)Leao

Flop

1)Bakayoko

2)Rebic

3)Ballo-Touré

-Riccardo Cominelli

Top

1)Leao

2)Maignan

3)Tomori

-Enrico Boiani

Top

1)Leao

2)Maignan

3)Tonali

Flop

1)Brahim Diaz

2)Rebic

3)Bakayoko

-Leonardo Menini

Top

1)Maignan

2)Leao

3)Tonali

Flop

1)Ballo-Tourè

2)Bakayoko/Brahim Diaz

3)Gabbia/Messias

-Andrea Barbuti

1) Oro- Zlatan Ibrahimovic: A volte non si decide solo coi gol e le giocare (e lui, quando ha potuto, l'ha fatto), ma anche con la mentalità. In due anni ha riportato il Milan sul tetto d'Italia. Lui lo aveva detto. Lo si era preso per pazzo. E invece...

2) Argento- Stefano Pioli: ne ha dovute sopportare di tutti i colori in questi due anni e mezzo, ma ne è valsa la pena. Non è solo un uomo speciale, capace di trasmettere e compattare il gruppo, ma un allenatore all'avanguardia come dimostrano tante piccole scelte, da Theo in mezzo al campo all'accentramento di Leao nel secondo tempo con l'Atalanta passando per Tonali centravanti nel primo tempo con la Lazio

3) Bronzo- Mike Maignan: colui che è stato decisivo con maggior continuità, dalla prima all'ultima giornata nonostante il peso mediatico di essere il successore di Gianluigi Donnarumma

Flop

1) Fodè Ballo-Touré: non pervenuto

2) Brahim Diaz: un inizio da sogno, poi il nulla, intervallato solo dall'ingresso decisivo nel Derby. Ha fatto intravedere qualità fuori dal comune, ma per vestire la 10 rossonera non basta fare intravedere

3) Tiemouè Bakayoko: che avesse bisogno di tempo lo si sapeva già, memori della sua prima ottima stagione in rossonero. Questa volta però il tempo non c'era, bisognava solo farsi trovare pronti nel momento del bisogno e lui, nel momento del bisogno (Kessié e Bennacer in coppa d'Africa) non c'è stato.

Matteo Bellan

Top

1)Leao

2)Maignan

3)Tonali

Flop

1)Brahim Diaz

2)Saelemaekers

3)Bakayoko



-Pietro Mazzara

Top

1)Maignan

2)Tonali

3)Leao

Flop

1)Bakayoko

2)Ballo-Touré

-Cristian Marzano

Top

1) Maignan

2)Leao

3)Giroud

Flop

1)Bakayoko

2)Ballo-Touré

3)Brahim Diaz

-Stefano Giustini

Top

1) Kalulu

2) Maignan

3) Leao

Flop

1) Bakayoko

2) Brahim Diaz

- Bruno Longhi

Top

1) Maignan

2) Tonali

3) Tomori

Menzione d'onore a Paolo Maldini

Flop

1) Bakayoko

2) Ballo-Touré

-Franco Ordine

Top

1)Maignan

2)Tonali

3)Leao

I flop non ci sono

-Pasquale La Ragione

Top

1)Maignan

2)Tonali

3)Leao

Bonus Top: Bennacer e Kalulu

Flop

1) Brahim Diaz

2) Saelemaekers

3) Bakayoko

-Max Bambara

Top

1) Leao (miglior giocatore del campionato)

2) Tonali

3) Maignan

Flop

1)Brahim Diaz

2) Romagnoli

3) Bakayoko

-Martin Sartorio

Top

1) Maignan

2) Leao

3) Kalulu/Tonali

Flop

1) Brahim Diaz

2) Bakayoko

3) Romagnoli

-Enrico Silvestrin

Top

1) Tonali

2) Kalulu

3) Leao

Flop

1) Brahim Diaz

2) Bakayoko

3) Ballo-Touré /Lazetic. Su Lazetic non è una bocciatura vera e propria, è più un giudizio in sospeso

-Guglielmo Mastroianni

Top

1) Leao

2) Tonali

3) Kalulu

Flop

1) Rebic

2) Brahim Diaz

3) Ibrahimovic

Annotazione di merito per Pioli



-Daniele Longo

Top

1)Pioli

2) Leao

3) Tonali/Maignan

Flop

1) Ballo-Touré

2) Bakayoko

Pietro Balzano Prota

Top

1) Maignan

2) Tomori

3) Tonali/Pioli

Flop

1) Bakayoko

2) Rebic

-Niccolò Enrile

Top

1) Pioli

2) Leao

3) Tonali

Flop

1) Bakayoko

2) Ballo-Touré

3) Rebic

- Francesco Nasato

Top 1) Maignan 2) Tomori 3) Leao

Flop 1) Ballo-Touré 2) Bakayoko 3) Brahim Diaz

-Pierangelo Rigattieri

Top 1) I tifosi

Flop 1) Il sistema calcio italiano (Arbitri e Var, vicenda plusvalenze, tamponi etc)

-Valentina Alduini

Top 1) Maignan 2) Kalulu 3) Leao

Flop direi nessuno perché comunque ognuno ha dato il suo contributo. Anche dalla panchina, ognuno era sul pezzo per raggiungere l'obiettivo. Infatti, il top per eccellenza, sarebbe il gruppo nel suo insieme

Johnny Rossonero @Milanista_Serio

Top 1) Tonali 2) Kalulu 3) Leao

Flop 1) Bakayoko 2) Saelemaekers 3) Brahim Diaz

-Acmilanxsempre @milanxsempre85

Top 1) Tonali 2) Kalulu 3) Leao

Flop 1) Romagnoli 2) Bakayoko 3) Brahim Diaz

-AngelRedblack @Angelredblack1

Top 1) Maignan 2) Tonali 3) Leao

Flop 1) Bakayoko 2) Brahim Diaz 3) Messias

-Mr. Antonio Colasante: la forza della squadra è stato il gruppo. Tutti sono stati utili alla causa. Anche Castillejo contro il Verona ha contribuito a portare a casa tre punti. Nessun Flop. Top è stato il gruppo con l'ottimo lavoro di Pioli e il suo staff e di Maldini, Massara e Moncada con Gazidis e il fondo Elliott. Senza dimenticare Ibrahimovic che è stato importantissimo nella crescita della squadra e nel fare maturare i più giovani trasmettendo loro una mentalità vincente.

Ringraziamo Calatino a Interland per la splendida copertina e ringraziamo tutti coloro che gentilmente ci hanno risposto.

"È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento. L'emozione e la paura".

Tony Servilllo alias Jep Gambardella ne La Grande Bellezza