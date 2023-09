Mercoledì c’è stato il test!

Tutti pronti e sincronizzati e... via!!

Il test è partito!

Tutti più o meno coinvolti!



Ma che test? Direte voi...

Boh??? Rispondo io...

alle ore 12 esatte tutti i cellulari hanno suonato una sirena dal suono nuovo...

perché? A che serve?

A chi serve?

È funzionato? È andato bene?

BOH????

Nessuno sa rispondere a queste domande legittime!!!

Un po’ come in queste prime giornate di campionato...

... il campionato più strano degli ultimi tempi!!!

Forse più strano anche dell’ultimo, quello con sosta mondiale all’intermezzo...



Tornando per un attimo al famoso test, mi sembra che lo stesso sia passato un po’ troppo sottotraccia...

Come se fosse una cosa normale, già vista e rivista, alla quale siamo già tutti abituati da tempo.

Da qui le domande ancora senza risposta.

Perché? Perché proprio ora? A cosa servirà?

Ogni singola ipotetica risposta a questa domanda sembrerebbe portatrice di sventure:

sarà la sirena antimissile 2.0 in prospettiva di un allargamento del conflitto...

sarà la sirena “via tutti” per i campi flegrei vista l’attuale attività sismica...

sarà la sirena “via tutti” per le prossime eventuali alluvioni, visti anche i pochissimi interventi preventivi posti in opera...

sarà la sirena “via tutti” per le invasioni degli alieni a cui ci stanno abituando sempre più film e serie TV...

lo so che sembro complottista, vi assicuro che non è così!

Ma non mi sono mai piaciute le cose passate sottobanco, in sordina, come una qualsiasi manovra finanziaria di metà agosto...

Avrei gradito un minimo di informazione in più!!!

Allarme cessato quindi? Non proprio, non per tutti.

Proviamo a vedere come stanno le cosiddette BIG:

In casa Inter si è accesa la prima piccola spia della stagione, nulla di grave e nulla di nuovo: la spia Berardi si accende implacabilmente ad ogni incontro ravvicinato. Non credo che andrà ad incrinare il cammino dell’Inter, ma certo si è trattato di un segnale inatteso;

In casa Milan la spia si è appena spenta. Si è trattato, sembrerebbe, di un caso isolato; tuttavia 5 goal presi in un derby sono qualcosa di più di un incidente di percorso: si tratta di qualcosa che va scrollato il prima possibile dalle spalle per evitare pericolosi strascichi;

La Juventus ha superato, con un po’ di fatica a dire il vero, lo scontro Champions con il Lecce (e si, chi so lo sarebbe immaginato) dopo la disfatta con l’ammazzagrandi Sassuolo (sono curioso di vedere quante vittime farà quest’anno...)

L’Atalanta continua, a parer mio, il suo ruolino di marcia;

Il Napoli, prima grande malata di questa primissima parte di campionato, sta pian piano riprendendo il suo cammino fatto di ostacoli, non solo sul prato verde (bega Osimhen su tutte), e nervosismi che dovranno al più presto rientrare;

La Fiorentina, come l’Atalanta, sta percorrendo il suo onesto campionato. Quel vorrei ma non posso che, se ben orientato, potrebbe dare buone soddisfazioni al popolo viola e che così ancora non è;

La Lazio, altra grande malata, sembrerebbe in ripresa. Ottime notizie per quanto riguarda Rovella (finalmente) e buone per quanto riguarda il carattere (che si era visto sino ora a tratti solo in quel di Napoli e con l’Atletico). Per il resto, gioco ancora ingessato e distanze ancora da registrare. Ma almeno per oggi si respira. Una piccola nota a margine: ho letto che la Lazio è la squadra che corre di più e percorre più chilometri. Evidentemente si corre male, perché dagli spalti sembra sempre che gli altri arrivino per primi sul pallone!!!

La Roma, ultima grande malata di stagione, ha ancora la spia accesa. La cosa più preoccupante al momento è che Mourinho non sembrerebbe ancora aver trovato la quadra. La cosa più emblematica, che da sola racconta il problema delle romane, è che la prossima di campionato incontrerà il Frosinone, la squadra laziale con più punti in campionato. A memoria, non era mai accaduto.

Ma i test non finiscono mai, e già domani tutto potrebbe essere messo nuovamente in discussione.

Sarà interessante vedere come se la caverà il Napoli in casa del lanciatissimo Lecce, ed ancor più interessante scoprire quale Lazio si presenterà al il Milan. Incuriosisce molto, poi, la sfida di Bergamo.

Ma poi, si sa, le sorprese appaiono sempre dove meno te le aspetti!!!



Per chi suonerà l’allarme questo week end???

Occhio ai cellulari, quindi, ma non preoccupatevi. Se sentirete un suono strano, sarà probabilmente solo l’ennesimo test!