Cena frugale, poca fame, nessuna voglia di parlare..

Mescalina, Benicio Del Toro a delirare..

Allucinazione, non è reale.

Forse la mia psiche vuole mollare..

Datemi un pizzico, mi voglio svegliare..

A Las Vegas scappare..

Ho bisogno di sognare..

L’invisibile appare..

La gente come sempre fa presto a dimenticare..

Un modo per sopportare..

Qualcosa indietro ridare..

Un raggio di luce ricambiare..

Ero io quello da aiutare..

Senza saperlo mi hai fatto sperare..

La gente con occhi diversi tornare a guardare..



Stanco, fiaccato e deluso..

Il mio cervello nel grigio di un purgatorio rinchiuso..

Abisso ed oscurità, aveva smesso di parlar..

La mia mente ha cominciato a tarlar..

Alcool e sogni affogar..

Pesca tabacchiera e Brugal..



C’è un disegno a tracciar le linee..

O son solo le tanto odiate da me interlinee..?

E’ surreale..

In scienza e conoscenza il credo devi cercare..

Se fosse Dio che qui ti ha fatto arrivare..?

Un messaggero porta parole d’amore..

Treccina strumento d’inclusione..

Per non far sentir diverse le persone..

Dicono che sentirlo cantare gambe e cuore facesse tremare..

Le note più anfratte dell’animo umano toccare..

Una Speranza a chi aveva perso la voglia di lottare..

Spigoli smussare..



Non fraintendete, non voglio litigare..

Nemmeno rinnegare, mi è legittimo dubitare..?

Tranquilli sto a vaneggiare..

Con il normale ho poco a che fare..

Ansia, paura, è difficile anche pensare..

Cosa costa sognare..?

Un portone attraversare..

Nei suoi occhi guardare..

Nel nero corvino lasciarsi abbandonare..

Il tremolio dell’anima lasciar andare..

Lo sproloquio di un blasfemo ascoltare..