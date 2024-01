La prima parte di stagione si è conclusa con l’Inter campione d’inverno a +2 dalla Juve e ad +11 dal Milan. Grande sorpresa del Bologna che si trova nella parte alta della classifica davanti ad Atalanta e Roma. Fiorentina che si conferma essere forte ma quest’anno ha una marcia in più anche lei davanti ad Atalanta e Roma. Grande caduta dell’Impero Napoletano che dopo 6 mesi è nono dietro alla Roma. In zona retrocessione ci sono Salernitana, Empoli e Cagliari con il Verona a rischio retrocessione.

Top 10 Serie A

Inter, Juventus, Bologna, Fiorentina e Frosinone. Queste 5 squadre si sono rese protagoniste in molte partite.

Molto bene il Bologna allenato da Thiago Motta con Orsolini e Zirkzee sempre pronti a segnare. Il Frosinone con Di Francesco ha dato modo di farci notare grandi prestazioni da parte di Soulè. I neroazzurri invece sono passati in Champions League e sono leader della Serie A davanti ai bianconeri. Grande prestazione della Fiorentina guidata da Italiano che si è posizionata nella parte sinistra della classifica ed è passata da leader in Conference League.

Flop 10 Serie A

Salernitana, Lazio, Udinese, Sassuolo e Napoli.

La Salernitana, nonostante abbia Filippo Inzaghi che dà grinta nell’offensiva, non sta ancora facendo niente. I neroverdi con Berardi sempre più trascinatore non ha dato garanzie e la zona retrocessione è molto vicina. Male l’Udinese che ha sostituito Sottil con Gotti e nell’ultimo turno si sono posizionati nella parte destra della classifica. Sia Lazio che Napoli che hanno chiuso da seconda e prima sono le grandi delusioni di questa prima parte di stagione.

Calciatori Top 5

Lautaro Martinez, Politano, Di Gregorio, Gudmudsson, Zirkzee.

L’argentino dell’Inter è leader della classifica e a suon di gol è diventato grande protagonista e trascinatore. Il centrocampista del Napoli ha cercato di dare una sterzata alla stagione dei partenopei, ma senza esser supportato degnamente dai compagni. Di Gregorio è il miglior portiere delle squadre della destra della classifica. Le altre due rivelazioni sono Gudmudsson del Genoa e Zirkzee del Bologna.

Calciatori Flop 5

Zaccagni, Nzola, Strefezza, Ciurria, Dia.

Il centrocampista della Lazio non sta dando quel supporto che i tifosi si aspettavano. Nzola autentico flop di mercato della Fiorentina e lontano parente di quello visto a nello Spezia. Il centrocampista del Lecce invece è sembrato fuori dagli schemi del gioco di D’Aversa così come Ciurria a Monza. Dia invece non ha proseguito l’ottima annata precedente e spesso e volentieri è stato messo in discussione dai tifosi.

Giuseppe, 14 anni