Inizio dicendo che questo allenatore (Inzaghi) é più fortunato che bravo!!

E mi spiego meglio, ma, ultimamente, avete notato e visto come sta facendo giocare la squadra? Basterebbe rivedere le partite col Lecce, col Genoa, con H.Verona, salto Monza-Inter (un'eccezione!), Fiorentina vs Inter, per vergognarsi sul come ha portato "a casa" 10 punti!!



Se mi soffermo a riflettere su tali partite devo concludere che questo campionato (e relativa 20^ stella) non ce lo può portare via nemmeno il "Padreterno".

Osservate il rigore tirato dal Verona, poi quello della Fiorentina, la partita contro il Genoa e così via, e possiamo essere pienamente d'accordo che Inzaghi, come dicevo prima, è nato non con il pigiama, ma col cappotto.



Non ho citato, volutamente, la partita col Bologna!!! Ma come si spiega che, a volte, riesce a giocare bene, in avanti, in pressione, in attacco, senza correre indietro, andando a pressare gli avversari (come fanno la maggior parte delle compagini attuali)???

Vedi contro la Lazio, contro l'Udinese, contro il Napoli, contro il Monza!!!

E' colpa dell'allenatore che non li sgrida, che dice loro di andare dietro e lasciare che gli avversari facciano quello che vogliono, tanto poi troviamo il "golletto" e portiamo via la vittoria!! O sono i giocatori che non sentono cosa dice e vuole Inzaghi??

Ma quale spettacolo vede la gente quando una squadra, che tutti sostengono essere la più forte, vince "rubando" o quantomeno non meritando di vincere.

Un'ultima riflessione: se giochiamo così contro la Juve, ci fanno "NERI" .

Inzaghi svegliati e leggi!!!!

Ninop.