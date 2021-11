Dopo il pareggio contro la Svizzera, l’Italia dovrà vincere per poter guardare con un occhio diverso i mondiali in Qatar. Per staccare il biglietto, la squadra di Mancini dovrà dimostrare di avere la forza di quei ventisei ragazzi che hanno portato la maglia azzurra sulla vetta più alta d’Europa. Lunedì 15 novembre, presso il National Football Stadium at Windson Park di Belfast, andrà in scena la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Nella mentre degli azzurri, per queste ore che precedono la sfida, il ritornello musicale deve essere solo uno: vincere per andare al Mondiale!

Il gol firmato da Di Lorenzo aveva dato delle ottime speranze per la qualificazione, poi svanite nel momento in cui Jorginho ha fallito il rigore. Roberto Mancini dovrà rinunciare ad alcuni uomini. In queste ultime ore, si è fermato anche Davide Calabria. La notizia non sarà presa di buon gusto dai tifosi del Milan, vista la grande personalità e tecnica dimostrata dal ragazzo in questo avvio di campionato.

Il risultato spetta al campo, nessun gioco di prestigio o di magia si potrà avverare. Mancini è fiducioso della bravura dei suoi ragazzi. La domanda posta dai tifosi in queste ore è la seguente: Servirà cambiare tiratore dal dischetto? Questo non lo sappiamo ma potremmo ipotizzare una scelta del nostro mister. Insigne potrebbe essere una soluzione come anche quella di Federico Chiesa. L'ultima spiaggia potrebbe essere quella di optare su Leonardo Bonucci che, dall’Europeo del 2016 in Francia, è diventato un acuto tiratore dagli undici metri. Senza fare troppi calcoli matematici, contro l’Irlanda servirà un vero gioco di squadra perché la qualificazione al campionato del mondo non è un gioco da ragazzi ma da veri campioni.