La dodicesima giornata di Serie A si chiude con diverse sorprese maturate sui vari campi. Altro passo falso per i giallorossi. La squadra di Mourinho perde i tre punti a Venezia. I gol di Abraham e Shomurodov non bastano per abbattere il muro lagunare. Il Venezia risponde con Okereke, Caldara e Aramu.

Spettacolo e pareggio nel derby di Milano. I rossoneri e i nerazzurri non vanno oltre il risultato di 1-1. Gli episodi e le occasioni hanno dato un filtro diverso alla serata di domenica. Calhanoglu, circondato dai fischi del suo ex pubblico, ha realizzato su rigore il gol del vantaggio mentre l’autogol di testa di De Vrij ha firmato la rete del pareggio. Lautaro, dal dischetto, viene fermato dai guantoni di Tatarusanu. Il portiere rossonero evita il vantaggio nerazzurro.

Stesso risultato tra Napoli e Verona. La squadra di Spalletti guadagna un punto prezioso e resta aggrappata alla vetta della classifica insieme al Milan. Di Lorenzo firma il pareggio e risponde alla solita rete di Simeone.

La Juventus di Allegri ritrova la vittoria nei minuti di recupero. La partita viene decisa dall’ex viola Cuadrado. La Fiorentina ferma i bianconeri per novanta minuti ma cade nel finale e non riesce nel pareggio allo Stadium.

Vincono anche la Lazio e l’Atalanta. I biancocelesti rifilano tre reti alla Salernitana. Come marcatori, oltre a Ciro Immobile, va anche Pedro con Luis Alberto che torna in rete. La Dea vince a Cagliari con il risultato di 2-1. Per la squadra di Gasperini bastano i gol di Pasalic e Zapata. Si rivela inutile la rete di Joao Pedro per i rossoblù.

Al termine della giornata, la classifica vede Milan e Napoli al comando della Serie A. Inter a -7 punti dai cugini rossoneri. Seguono Atalanta e Lazio, con i bianconeri e i giallorossi costretti ad inseguire. Venerdì la pausa nazionali farà capire quale sarà la direzione per il futuro di questo campionato.