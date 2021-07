Forse era scritto nel destino di Olivier Giroud che prima o poi sarebbe arrivato in Italia. L'attaccante nasce in Francia il 30.9.1986 a Chambéry, dipartimento dell'Alta Savoia, ai piedi del Monte Bianco, territorio che con il Trattato di Vienna del 1815 vide l'annessione al suolo francese fino al 1860 per poi, a seguito del trattato di Torino, tornare a far parte del Regno di Sardegna e dopo alterne vicende ritornò con l'intera regione della Savoia sotto la giurisdizione della Francia. E' sposato con la Signora Jennifer che lo ha reso padre di quattro figli.



15 Luglio, con soli 15' di ritardo con un volo privato Olivier Giroud "giocatore di grande esperienza per il campo e per l'equilibrio dello spogliatoio" (parole pronunciate da Paolo Maldini al suo arrivo) è sbarcato a Milano, trascorrerà la sua prima notte in un Hotel centrale per poi nelle prime ore di stamane sottoporsi alle consuete visite mediche presso la clinica "La Madonnina". Seguirà la firma al suo contratto che lo legherà ai Rossoneri per due anni con un compenso di 3.5 milioni di Euro netti a stagione con opzione di rinnovo per il terzo anno. Alla squadra di provenienza, il Chelsea, il Milan verserà un indennizzo di 2 milioni in due tranches. Il neo acquisto vanta ad oggi 550 presenze con 221 reti realizzate pari all'ottima media di 0,40 a partita. Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale e sicuramente Stefano Pioli in tale posizione lo confermerà (peccato che abbia scelto come maglia la maledizione del Numero 9... speriamo che, come la "smorfia" pone in 7 anni la durata della jattura nel caso di rottura di uno specchio ...ma ormai l'ultimo 9 fortunato fu quello indossato da Inzaghi che non è più al Milan da 9 anni... la stessa smorfia dunque cancelli la malefica predizione per decorsi termini di prescrizione!). Olivier inizia la sua carriera nel 2005 a Grenoble per poi passare al Tour e al Montpellier terminando la sua avventura francese nel 2012 per approdare in Inghilterra alla corte dell'Arsenal per 6 stagioni (180 presenze, 73 reti) e dal 2018 al Chelsea (75 presenze, 17 reti). Nel suo Palmares spiccano l'Oro ai Mondiali di Calcio con la Nazionale francese a Russia 2018 ( 110 presenze, 46 reti ) e l'Argento agli Europei di calcio Francia 2016. Sicuramente, pur considerando l'età non più verde ed un suo moderato calo di rendimento in merito alle realizzazioni, oserei dire che potrebbe essere un giusto acquisto per l'attacco Rossonero. Voglio sbilanciarmi... a mio avviso lo annovererei tra gli acquisti "Fabriqué en France" in quelli Top!



Mike Maignan - Portiere - Classe '95 - Alt. 1,91 Peso 89 kg. - Squadra di provenienza Lille (2015-2021 145 presenze con altrettanti reti incassate) Inizialmente nacque come centrocampista ma uno dei suoi primi allenatori, Ramon Damiano, lo spostò nel ruolo di portiere. E' dotato di gran personalità ed ottimi riflessi e risulta abile anche nelle uscite, un po' meno in quelle a presa alta. Ha una buona capacità nel parare i rigori, nel recente campionato di League 1 vinto dal Lille ne ha parati il 50% contro il 33% del nostro ex Donnarumma. Il 30 Giugno l'A.C. Milan ha ufficializzato l'acquisto di Mike Maignan per 15 milioni di Euro, sarà legato alla squadra rossonera con un contratto fino al 30 Giugno 2026. Desidero annoverarlo... tra i francesi Top!

Soualiho Meité - centrocampista proveniente dal Torino - Classe '94. Arriva in prestito a Gennaio con il diritto di riscatto, è il primo rinforzo per la difesa di Pioli falcidiata dagli infortuni. Senza infamia e senza lode. Giocherà 16 gare con 0 gol. Desidero annoverarlo tra i francesi Flop!

Theo Hernandez - difensore - classe '97- proveniente dal Real Madrid al Milan dal 2019 ha realizzato 13 reti in 66 presenze. Le sue qualità sono ormai sotto gli occhi di tutti i grandi club e in Via Aldo Rossi il centralinista mette in prolungata attesa svariate richieste provenienti da mezza Europa. Geoffrey Moncada l'uomo mercato del Milan dirà..."lo conoscevamo dalle giovanili dell'Atletico Madrid...è stato un lavoro durato 4/5 anni e l'opportunità di prenderlo è arrivata quando era un po' in difficoltà al Real madrid che aveva appena preso Ferland Mendy". Resta fermamente nei francesi Top!

Pierre Kalulu - difensore - classe 2000 - provenienza Olympique Lione - difensore della Nazionale francese Under 21. Nello scorso Settembre è arrivato silenziosamente al Milan e per via della presenza della coppia Romagnoli- Kjaer non è mai sceso in campo dall'inizio partita, poi con gli stop sia del ciociaro che del danese è riuscito a crearsi un suo ben ritagliato spazio contando 8 presenze ed 1 rete realizzata. Come gesto di stima lo vedo annoverato nei francesi Top!

Tiemoué Bakayoko - classe '94 - centrocampista, mediano ma anche centrocampista centrale - provenienza Chelsea. Al Milan di Gattuso arriva nel campionato 2018/19 con 1 rete in 31 presenze e dopo un trasferimento al Monaco (20 presenze, 1 gol) tornerà da Gattuso ma questa volta al Napoli nella scorsa stagione (32 presenze, 2 reti), ora è nuovamente un giocatore del Chelsea. Calciatore tenace e grintoso, nel nostro Milan al fianco di quella roccia di Kessié formerebbe un centrocampo veramente Doc! Sta prepotentemente nei francesi Top!

Jeremy Menez - classe '87 - centrocampista - Giungerà al Milan nel 2014 per 2 stagioni realizzando 20 gol in 46 presenze. Sarà il campionato più brutto disputato dai Rossoneri nel XXI secolo (10°posto). Regala agli spettatori qualche preziosismo calcistico come il famoso gol di tacco al Parma, ma non riuscirà a risollevare l'attacco della squadra completamente assente. Debbo, nonostante le sue magie, annoverarlo tra i francesi Flop!

Adil Rami - classe '85 - centrocampista - proveniente dal Valencia al Milan nella stagione 2014/15 realizzerà 4 reti in 39 presenze. Divenne campione del Mondo in Russia con la Francia nel 2018 pur non avendo mai giocato un minuto. Deschamps dirà che saranno stati i suoi baffi a portar fortuna ai transalpini. Gran combattente... ma da rivedere! Lo considero nei francesi Flop!

Philippe Mexes - classe 1982 - difensore - proveniente dall'Auxerre nel 2004 e alla Roma fino al 2011 e poi al Milan fino al 2016 disputando 86 gare e realizzando 6 reti. Con due gol su tutti a ricordare la bravura, la tenacia, la professionalità di questo gran difensore, la meravigliosa rovesciata contro l'Anderlecht ed il gol di qualificazione Champions all'ultima giornata del campionato 2012/13 all'Artemio Franchi di Siena all'87mo (si concluse al 3° posto con l'ultima panchina di Allegri e la nostra successiva ed ultima apparizione in Champions League fino ai giorni nostri). Indiscutibilmente uno dei più forti francesi con la nostra casacca. Un vero Top!

Mathieu Flamini - classe 1984 - centrocampista - provenienza Arsenal al Milan dal 2008 al 2013 (96 gare, 7 gol) - fu bronzo nella sua Nazionale Under-21 in Portogallo 2006. Eliminerà il Milan quando militava nell'Arsenal nel 2008 e stregò i dirigenti Rossoneri...non inermi da queste cottarelle...che la stagione successiva lo acquistarono. Farà seguito un rendimento contraddistinto più da bassi che da alti (anche se riuscirà a vincere uno scudetto). Per me da bocciare! Un francese Flop!

Yoann Gourcuff - classe 1986 - centrocampista - provenienza Rennes al Milan dal 2006 al 2008 cin 36 presenze e 2 reti - nel suo Palmares il Bronzo agli Europei di Calcio Under-21 di Portogallo 2006. Fece un esordio scintillante con gol e magie assieme a Kakà contro l'AEK Atene...ma fu un fuoco di paglia! Uno dei più sonori Flop di calciatori francesi.

Vikash Dhorasoo - classe 1973 - centrocampista - provenienza Olympique Lione, al Milan nella stagione 2004- 05 dove disputò 12 gare con 0 gol. nei Rossoneri non è mai riuscito a trovare spazio, Ancelotti se ne accorse subito e lo relegherà in panchina per quasi tutto il campionato. Proseguirà la sua carriera prima nei casinò, giocando a poker e poi negli ambienti politici...che accoppiata! Anche lui grandissimo Flop!

Bruno N' Gotty - classe 1971 - difensore - provenienza PSG al Milan nella stagione 1998-99 con 34 presenze ed 1 gol realizzato. nel suo Palmares 1 scudetto vinto col Milan in quell'anno, 1 Coppa di Francia e 1 Coppa di Lega, 1 Coppa delle Coppe (tutte con il PSG). Non brillerà mai, farà il suo compitino, si cucirà sulla maglia rossonera uno scudetto e riattraverserà le Alpi dopo un altro anno di esperienza a Venezia. decisamente tra i giocatori francesi Flop!

Ibrahim Bà - classse 1973 - centrocampista - provenienza Bordeaux, al Milan dal 1997 al 1999 (46 presenze, 1 gol) l'anno successivo in prestito al Perugia per poi tornare nel 2000-01, idem nel 2002-03 dopo essere transitato per l'Olympique Marsiglia ed aver giocato in totale 19 partite con 0 gol. Ma il tenace senegalese dopo aver migrato in Inghilterra, Turchia e Svezia riapproderà al Milan come giocatore nel campionato 2007- 08 ma Ancelotti lo tenne sempre fermo in panchina. E' stata una lunga storia che ancora oggi è viva quasi a ricordare quei suoi plateali capelli ossigenati e quella scritta "Ibou" sulle spalle. E' attualmente uno degli scouting osservatori del club agli ordini di Moncada. Forse avrà dei meriti a scoprire nuovi talenti, ma a mio avviso non li ebbe da centrocampista con la nostra casacca. Da bocciare, un altro francese Flop!

Christophe Dugarry - classe 1972 - Attaccante - provenienza Bordeaux, al Milan nel 1996-97 con 21 presenze e 5 gol. Il suo Palmares vanta 1 Oro ai Mondiali di Francia 1998, 1 Oro ai agli Europei di Calcio Belgio-Paesi Bassi del 2000, 1 Oro nella Confederation Cup Corea del Sud- Giappone del 2001. Fu come una meteora e al suo passaggio, quarti di finale Coppa Uefa 1996 realizzò due gol al Milan decidendone l'eliminazione. Venne acquistato ma vivrà con Sacchi (solo 11° posto quell'anno) una stagione al di sotto delle aspettative. A malincuore, nonostante il suo prezioso Palmares va purtroppo bocciato. Un altro deludente Flop francese!

Patrick Viera - classe 1976 - centrocampista - provenienza Cannes, al Milan nella stagione 1995-96 con solo 2 presenze e 0 gol. Il suo Palmares parla chiaramente di una sua successiva esplosione, 1 Oro ai Mondiali di Calcio Francia 1998, 1 Argento a quelli di Germania 2006, 1 Oro agli Europei di Calcio Belgio-Paesi Bassi 2001, 1 Oro alla Confederations Cup Corea del Sud-Giappone 2001ed infine 1 Bronzo agli Europei Under-21 di Spagna1996. Arriverà in Rossonero a soli 20 anni con grandi prospettive che però matureranno nell'Arsenal che lo acquistò per soli 5 milioni di Euro e dove divenne una leggenda vivente. Per noi, purtroppo, fu un doppio cocente e sonoro super Flop!!

Marcel Desailly - classe 1968 - difensore, centrocampista - provenienza Olympique Marsiglia - al Milan dal 1993 al 1998 disputando 137 gare e realizzando 5 reti. Il suo Palmares internazionale conterà 1 Oro ai Mondiali di Calcio Francia 1998, 1 oro agli Europei di Calcio Belgio-Paesi Bassi 2000, 1 Oro Confederations Cup Corea del sud-Giappone 200, ed un altro Oro nella stessa competizione in Francia 2003. Fu un autentico totem del Milan con il quale vincerà 5 trofei tra i quali 2 scudetti, 1 Champions League segnando il memorabile 4 a 0 nella finale contro il Barcellona. Promosso a pieni voti... Bravòòòò!! Super TOP!!!

Jean Pierre Papin - classe 1963 - attaccante - provenienza Olympique Marsiglia, al Milan dal 1992 al 1994 dove disputerà 40 gare segnando 18 reti. Conquistò il pallone d'Oro nel 1991 quando militava nel Marsiglia. Con i Rossoneri vincerà due scudetti ma lasciò tutti con l'amaro in bocca perchè perdemmo la finale di Champions contro la sua ex squadra. Al di là di questo meriti e classe da vendere. Ad averne... è un vero Top!

Cari lettori avrei terminato la rassegna dei giocatori francesi che hanno militato nelle maglie Rossonere.

Per dovere di cronaca avrei omesso l'antesignano dei transalpini al Milan e cioè Nestor Combin con il quale il Milan vinse nel 1969 la Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell'Estudiantes incontro passato alla storia con il nome di Coppa Insanguinata dati i violenti tafferugli che nacquero nel corso dell'incontro.

Ma vorrei terminare questa narrazione con una rapida sintesi numerica dei 18 giocatori di nascita francese che hanno militato (tranne Giroud e Maignan che ho volutamente classificato nei Top) e la matematica mi dice che ben 10 volte su 18 la nostra dirigenza ci ha visto male, difatti sono 10 i Flop, mentre sarebbero 8 i Top.

Voglio augurarmi, e termino dicendo che questi due ultimi baluardi, uno in porta e l'altro in attacco, diventino a breve i veri Totem del Milan, la squadra, i tifosi, tutto il mondo Rossonero ha urgente bisogno di vittorie...ma quelle vere...come quelle di Napoleone nel suo imperiale ventennio di dominio in Europa... ecco ci contenteremmo di rivivere solo una parte di quella storia... magari rifacendosi alla più recente era Berlusconiana... anche quella molto simile... al cavallo bianco con le zampe in aria di Napoleone Buonaparte pronto ad infierire sul nemico.

Un caro abbraccio.

Massimo 48