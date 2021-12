"Eran trecento, Eran giovani e forti, e sono morti!"

Questo il verso iniziale della celebre poesia "La spigolatrice di Sapri " scritta da Luigi Mercantini, detto "il cantore del Risorgimento" ispirato dal tentativo effettuato e poi fallito nel 1857 da Carlo Pisacane nella sua spedizione a Sapri con l'intento di sollevare una sommossa contro i Borbonici allora governanti il Regno delle Due Sicilie.

"Ed oggi...gira voce...che sarebbero proprio trecento!!... E' vero... caro fratello?!?....E scommetto che hai sentito qualcosina... ronzarti nel cervello!!"

Questa è la voce che avverto appena chiudo l'uscio di casa con la spesa del supermercato ancora tra le mani....

"Ma...ma che mi venga la rosolia un'altra volta!!... Ma sei proprio tu... quel mascalzoncello fratello di figlio unico!!... sei proprio l'unico fratello al mondo.. fratello di un figlio unico!!...sei nel guinness dei primati...sei un fratello di sola cifra!!!.....e ti è sempre scocciato!!...Vero...carissimo 48!?!... Ma anzitutto come stai....e poi spiegami come hai potuto fare ad entrare dato che con il freddo di questi giorni ho serrato a doppia mandata tutta casa?"

"Carissimo fratello Massimo, anzitutto non ho oltrepassato alcun uscio...come sai ti seguo solo spiritualmente...sei solo tu che quando hai la luna storta pensi, da malfidato quale sei dalla nascita, che qualcuno si materializzi venendo a romperti le uova nel paniere...".

"...Ascolta bene caro 48... se sei venuto fin qui per rompere gli zebbedei...hai sbagliato giornata!!...oggi non è proprio aria!!...sto scrivendo il mio 300MO ARTICOLO nella rubrica VivoPerLei e devo essere concentrato al massimo...". .

"... Ahh!!!...ecco!!!...E qua ti volevo...amato mio Massimo!!...e ti sottolineo...essere concentrato al massimo!!!.....ed io son venuto proprio per aiutarti nel merito!!... è stata tua moglie Angela a suggerirmi il tuo particolare nervosismo in questi ultimi giorni... mi ha detto che non hai ancora allestito il Presepe...e l'Immacolata è già passata!!...ed è strano per un vecchio presepista come te!...e poi siccome cominci ad avere un'età.... ho premura per la tua salute...e sono voluto passare qui solo per sincerarmi delle tue condizioni e per poterti dare un supporto, un aiuto....invece tu ...come al solito...da egoista quale sei...ti comporti dicendo che sarei venuto a romperti...i co.....i!!... Ma che screanzato che sei!!...ahhh!!!...se fosse viva la nostra povera mamma Ofelia!!!...te ne direbbe proprio quattro!!!

"E va bene 48!...riconosco di avere un carattere un tantinello burbero! Ti prego di accettare le mie scuse! Ma ora se sei comparso dicendo di volermi aiutare devi passare dal dire al fare!"

"Son qui per questo fratello... dimmi pure son tuttorecchie!"

"Ecco fratello sarò sincero con te!...sarei in procinto di scrivere il mio TRECENTESIMO articolo in VivoPerLei... ma ho come un blocco di memoria...un po' come la sindrome patita dallo scolaro nel tema in classe... lo deve svolgere e consegnare tassativamente entro le canoniche due ore... altrimenti la maestra gli affibbierebbe un bel 2...al quale farebbe seguito il dramma inenarrabile di riferirlo ai propri genitori che spesso e volentieri, ma parlo degli anni del dopoguerra, comminavano una punizione da scontare del tipo "stai senza merenda per tre giorni", ecco ...caro 48!!... oggi ...ho questo groppo in gola!...un groppo che sta inibendo anche la mia penna!!...Non ho idee per scrivere questo mio prossimo e trecentesimo articolo!!...quasi quasi..mi viene voglia di smettere!!...sono invecchiato!!...ho perso i capelli!!.. son pieno di rughe ed ogni giorno radendoni le vedo aumentare di numero...beato te...eterico e spensierato quale sei...il mio caro 48!!...tu sì che non invecchi mai!!!"

"Comprendo il tuo sfogo fratello... in effetti Angela spesso mi riferisce che impieghi molte ore della giornata per soddisfare questo tuo hobby giornalistico... ma sarebbe il caso invece che dedicasti un tantinello di più parte del tuo tempo anche a tua moglie, gli anni passano anche per lei...ed una mano di aiuto...le sarebbe assai gradita e necessaria!"

"Ahh!!...48!!...ma ricominciamo... con le paternali!!!...e dai!!...ma sai che se tu fossi realmente nato saresti stato un bel..... per ....!!"

"Ahi!!ahii!!!...Massi!!...e no!!...il torpiloquio...non è roba che ti si addice!!"

"Beh!!..ascolta bene 48!!.. sarò succinto e pratico ...veniamo a noi due!!.. Se avessi per caso in mente un titolo da suggerirmi per questo mio importante articolo..bene!!... altrimenti...smamma!!... ho ben altre cose da fare...oggi!!".

"Ma sai che alcune volte hai la robusta delicatezza di un timido elefante!?!... Però...da fratello vengo a dirti che al di là di tutto ti voglio bene e penso di suggerirti, sempre che tu lo gradisca, una cosa, o meglio una data, che a causa del tuo pensiero certamente ed unicamente assorto nel numero 300, ti è sfuggita ed è semplicemente la data odierna... non ti ricorda niente... il 9 di Dicembre?"



Il 9 Dicembre di un anno fa veniva a mancare Paolo Rossi e proprio in data odierna IL CORRIERE DEL VENETO così titola: "Un anno senza Pablito" ....dodici mesi senza Paolo... dodici mesi senza una gran bella persona! ... Persona semplice e con un grande cuore! Ed i tifosi non lo hanno mai dimenticato; tanti i murales a lui dedicati, a Prato sua città natale è stato eretto un monumento in suo ricordo come anche a Vicenza il capoluogo dove venne scoperto l'allora ventenne Paolo da GiBi Fabbri che, date le sue spiccate e precoci doti calcistiche, gli preannuncio' il suo sicuro avvenire in qualità del suo nuovo ruolo di centravanti.

Chi tra di noi non ama ricordare quel lontano 11 Luglio 1982, quando la Nazionale di Bearzot conquistò, battendo la Germania per 3 a 1, la terza Coppa del Mondo, mentre il Presidente della Repubblica Sandro Pertini con la pipa in mano scandiva alla terza marcatura azzurra: "...non ci prendono più!! " e al triplice fischio fece eco la triplice gloriosa frase del telecronista Nando Martellini: "Campioni del Mondo! Campioni del Mondo!! Campioni del Mondo!!!". E soltanto una settimana prima tutta la stampa ci dava per spacciati .... ma ci penso' il grande Pablito a riportarci in Paradiso siglando una memorabile tripletta al Brasile e a realizzare quello splendido sogno che riportò tutta la nostra Nazione, e non solo calcisticamente parlando, sul tetto del mondo.

Da qualche mese è persino arrivata in Parlamento la proposta di voler intitolare a Paolo Rossi lo stadio Olimpico di Roma al pari dell'ex Vomero intitolato a Napoli all'idolo del calcio mondiale Diego Armando Maradona, che aveva preceduto di sole due settimane la dipartita del compianto Pablito.

Chissà!!...come dice il mio nipotino... chissà che questi due indimenticabili campioni... non stiano in questo momento a giocare... lassù...tra i Campi Elisi dove il Padre, amante anche Lui del gioco del calcio...non li abbia voluti vedere a giocare... l'un contro l'altro...e per sempre, per continuare a gioire...a ridere anche quando la "vita"...sia venuta meno!

E chi può dirlo!?!

Nessuno!!...proprio nessuno....o forse... solo... quei...Trecento che erano giovani e forti...ma son tutti morti!!



Grazie fratello 48!

Massimo B.