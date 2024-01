L'appena nato 2024 è un anno bisestile e l'accezione di questo termine è dovuta all'imperatore romano Giulio Cesare che, motivato dal fatto che vi fosse un giorno in più (l'anno astronomico dura 365 giorni e 6 ore), fece inserire il giorno aggiuntivo ogni 4 anni.

Ma questa modifica al calendario parrebbe "vox populi docet" essere troppo spesso foriera di eventi nefandi nel corso di quei 12 mesi, quasi a voler classificare l'anno bisestile come apportatore di iatture, mentre per i non credenti alla scaramanzia l'anno bisesto sarebbe esattamente il contrario e cioè ricco di scoperte, invenzioni ed accadimenti positivi.

Premesso ciò risulta doveroso andare sinteticamente ad analizzare alla "moviola" i "contro" ed i "pro" dei più significativi anni bisestili della storia moderna.

Uno dei pro si materializzo' ad esempio nel lontano 1928, quando uno scienziato osservò che su una piastra di coltura contaminata da una muffa la crescita batterica era inibita e tale esperimento consentì allo scozzese Alexander Fleming di arrivare alla scoperta della penicillina, uno dei più importanti antibiotici utilizzato contro la maggior parte dei batteri gram positivi e questo valse, oltre all'immensa innovazione per tutta l'umanità, il premio Nobel al suo autore.

Ma ecco pronti alcuni eclatanti "contro" come il 1912, anno del naufragio del Titanic, o il 1940, che vide l’Italia entrare nella Seconda Guerra Mondiale, oppure il 1968, con la repressione sovietica in Cecoslovacchia, piuttosto che i devastanti terremoti in Friuli del 1976 seguito da quello in Irpinia nel 1980.

Ma tornando ai "pro" piace ricordare il 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana e l'anno 2000 quando l’equipe del dottor Francis Collins rivelò al mondo la mappa del genoma umano.

Ma gli esempi sono molteplici: nel 1904 nacque la mitica Rolls Royce, come anche la celebre metropolitana di New York, per proseguire sempre negli States con il 1928 e la creazione del leggendario Topolino, mentre in Gran Bretagna nel 1936 nasceva la radiofonia con la BBC. Infine in Italia nel1964 venne inaugurata l’Autostrada del Sole. E sarà sempre in un anno bisestile, il 1960 in cui si svolgeranno a Roma i giochi della XVII Olimpiade a coronare l'inizio dell'irripetibile boom economico italiano.

Per contro l’anno dell’ultima crisi economica fu un bisestile: il 2008 con il fallimento della Lehman Brothers, un crack che scateno' lo scoppio di una debacle finanziaria poi sfociata in una crisi economica di livello planetario.

Ma alla luce di queste brevi statistiche il mondo intero in questo nuovo anno bisestile appena nato, deve tassativamente andare oltre, entrando nella vera sostanza senza badare a fatiche, sprechi o inutili discussioni ma possibilmente, cambiando i consueti usi ed atteggiamenti, andando quindi a perseguire nuovi e significativi traguardi a beneficio di tutto il genere umano.

Allora probabilmente la parola “crisi” ormai avvolta in una concreta e stagnante aureola di negatività, predisponendoci al solo sentirla ad attimi di pura paura, verrebbe con un lucido e raziocinante ragionamento schivo da qualsivoglia apparenza, che proprio nei momenti di difficoltà farebbe nascere quell'enorme slancio necessario a proiettare l'intero scibile umano alla ricerca certa di nuove realtà energetiche, mediche, tecnologiche per costruire un futuro prossimo e sicuramente migliore dell'attuale.

Almeno così si spera oggi, all'inizio di questo anno bisesto, anno funesto, indigesto... o semplicemente onesto?...

Mahh!!! Fate voi!!

Nel frattempo buon anno a tutti!!

Massimo 48