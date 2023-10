«Ahi De Siervo Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!»

Rispondendo alle critiche di Mou che avendo giocato il Giovedi si é trovati a giocare contro una Inter con due giorni di riposo in piú (da Martedì a Domenica contro dal Giovedì alla Domenica dei giallorossi) ha citato il Barcellona che ha giocato il Classico Domenica; caro De Siervo, il Barça ha giocato il Mercoledi!

Il buon De Siervo ha poi continuato dicendo: Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco”, perché allora alle 18:00 e perché allora Lazio - Fiorentina si gioca di Lunedì?



Tra le tre squadre che giocheranno il Giovedí, la Roma è l’unica a non giocare MAI di Lunedì, come invece faranno Atalanta e Fiorentina

Le scuse cosi strampalate fanno davvero pensare che ci sia qualcosina contro Mou, espulso per aver fatto il gesto del piango a Paladino, che ha urlato al buon fischietto “manda via Mourinho, manda via Mourinho", mentre nella stessa giornata il violento strip tease di Allegri con relativi calci ai tabelloni pubblicitari non ha provocato nemmeno un cartellino giallo!



Pioli all’Olimpico si é permesso, anche lui impunito, di fare il gesto di stare zitti alla panchina giallorossa...

Sarri l’anno scorso riferendosi a Ghersini disse: "Siamo stati fortemente penalizzati, bravi i miei ragazzi a non andare fuori di testa. Ha sbagliato tutto, per i suoi errori non basterebbe una puntata ma servirebbe una serie tv. Spero venga fermato, se non accade è preoccupante”. Certamente non meno grave di quanto costó a Mou una squalifica per aver detto parlando di Chifi: "Questo risultato si adatta al peggiore arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi. Io penso che l'arbitro non abbia avuto grande influenza sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico”!!

Dire di non avercela con Mou sono solo chiacchiere, quando poi i fatti chiaramente dimostrano i due pesi e due misure adottati!