È arrivato in punta di piedi come se nulla fosse. 1,2 milioni per un giocatore di soli 19 anni e con un futuro tutto dalla sua parte. Kaio Jorge, soprannominato in Brasile il nuovo Neymar​, è sicuramente un elemento che suscita particolare interesse alla continassa. Finora non ha giocato con un minutaggio elevato, ma tra under 23 e sprazzi di partita in prima squadra, sta dimostrando un potenziale che sembra voler esplodere da un momento all'altro. In un momento particolare dove l'attacco della Juventus non sta segnando per come dovrebbe, il brasiliano potrebbe dare un particolare contributo. Di certo non è un finalizzatore, ma la sua tecnica e i suoi dribbling possono creare occasioni da goal che Morata o Kean possono sfruttare.

Massimiliano Allegri durante le conferenze stampa ha più volte precisato che l'attaccante ex Santos sarà utile durante il corso della stagione e quindi ci aspettiamo un particolare utilizzo da parte dell'allenatore della Juventus, che vanta una particolare capacità di far esplodere i giovani senza bruciarli. Dunque non resta che aspettare e già con l'impegno prossimo contro la Lazio di Sarri possiamo aspettarci un minutaggio più elevato a discapito di uno tra Dybala e Kean (più per il primo per caratteristiche tecniche).

Noi siamo pronti, in bocca al lupo Kaio!!