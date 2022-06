Oggi sembrerebbe essere stato definito l'acquisto di Dybala da parte dell'Inter. Peccato, ci avevo sperato, davvero!

Lo considero un campionissimo, per non parlare del merchandising... avrebbe fruttato decine di milioni.

Ma tant'è!

Tra i top top in giro a costi accessibili ne resta uno solo... Gareth BALE!

Ecco, a 30 anni, col fisico che ha, potrebbe stare ai massimi livelli in serie A almeno 3/4 anni ancora!

Lo immaginate a sinistra con Zaniolo a destra e Abraham al centro? Credo sia uno degli attacchi più fortie della serie A.

Chissà se ci stanno pensando, sai quanto entusiasmo porterebbe? E quanti dollari? Tipo DYBALA...

Incrociamo le dita e speriamo che ci abbiano pensato o che magari leggano questo miei pensiero e poi... da cosa nasce cosa...

MAI DIRE MAI.



Mi permetto, vista l'occasione, di suggerire qualche nome per la mia squadra, senza esagerare. Acquisti possibili, in linea con la politica del club.

Bravissimi BREMER (lo dico da due anni), DELOUFEU (oramai maturo), CAMBIASO, BELLANOVA, (tra i migliori giovani) SCHOUTEN e SVAMBERG del Bologna, il nostro FRATTESI, TRAORE' del Sassuolo (ora maturo, forte dai tempi dell'empoli con Bennacer.

Quest'ultimo in contrapartita parziel di Zaniolo se davvero deve andare al Milan, non sarebbe ottimo per noi?). Aggiungiamo ovviamente Douglas Luiz per il centrocamo, tra i nomi fatti secondo me è il migliore (anche di ruben Neves). Che ne pensate del gallo Belotti a parametro zero? Lo prenderei, come pure Bernardeschi (sempre a zero eh...). Per non parlare del mio pupillo: BARAK....

Ma possibile che questo ragazzo nessuno lo porta in uno squadrone? Ma cosa deve fare più per farsi notare? Scedere con una postola a freddare qualcuno in campo? ASSURDO. E' uno dei più forti centrocampisti che gioca in Italia, sin dai tempi dell'udinese. Lo abbiamo fatto prendere al Verona per 5 milioni... cosa da non credere!

Io lo avrei preso l'anno scorso per quella cifra portandolo in braccio fino a trigoria... altro che Oliveira. Suvvia!

Lo prenderei ancora oggi a 15 di milioni. Li vale tutti: quantità, qualità, forza fisica, visione di gioco, bel tiro... Forse qualcuno non ha interesse... parlo dei procuratori. Perchè è troppo strano!

Infine una considerazione: ma davvero dobbiamo vendere Veretout? Questo è un grande dispiacere, veramente. Troppo bravo!

AH DIMENTICAVO, altro acquisto che farei subito oggi... VALORE DI MERCATO 2 MILIONI...

SI TRATTA DI UN CERTO ALTARE... gioca in difesa nel Cagliari (terzino dx e centrale). Ha giocato una grande partita di campionato contro la mia Roma. Si vede subito che ha la stoffa. Nessuno lo ha notato? Nessuno lo prende? Se va in una squadra forte in due anni va pure in nazionale! Ha solo bisogno di andare nella squadra giusta con allenatore giusto ed un po' di fortuna. Questa ci vuole sempre. Per adesso, non avendolo notato nessuno degli addetti ai lavori, tranne questo povero conoscitore di calcio... che sono io, direbbe Totò.... non sembra averne tanta di fortuna. Tuttavia, chi come lui è bravo, ed ha pure un gran fisico, prima o poi verrà notato con mio sommo piacere ed anche dispiacere avendolo - come successo con Bremer che elogiavo pubblicamente qui sulle chat e la gente mi derideva pure, gia due anni fa - inquadrato sotto la giusta luce molto prima (oltre il fatto che la mia squadra si è persa un grande acquisto a davvero 4 soldi).



Chissà... forse qualcuno mi chiamerà a fare il DS in qualche squadra, ed allora sì che nel settore del calcio entra uno che ne capisce!

Si scherza, dai....

Ma non troppo!

ciao