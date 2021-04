Se fino a qualche anno fa ci pensava la Juventus a mantenere alta la bandiera italiana nell'Europa che conta, adesso ci dobbiamo accontentare di alcune misere eliminazioni contro squadre di seconda fascia, questo è quello che accade da un po di anni in Italia, esattamente dall'anno successivo della finale di Cardiff 2017 dove vinse il solito Real Madrid guidato da Zidane, altrimenti potremmo includere anche la fallimentare esclusione al mondiale in Russia del 2018.

La verità è che in Italia non si punta più sui giovani provenienti dalle varie primavere, bensì si è sempre alla ricerca di un talento estero, spesso assistiamo ai vari campionati come la Liga, la Bundesliga, Premier League, Eredivise, dove i giovani anzi i giovanissimi vengono fatti esordire a 16, 17, 18 anni senza nessun timore, spiace vedere che questa cultura ancora non sia nelle menti delle varie società o dei vari allenatori, in Italia si pensa solo al risultato, solo all'obbiettivo, si tralasciano i particolari più importanti, non si fa caso alla tecnica ed al talento del ragazzo ma si fa caso al fisico e poco ad altri aspetti più duttili nel sistema di gioco. Facendo un viaggio nei vari campionati si assistono ai millenial come Haaland, Ansu Fati, Camavinga, Vinicius ecc, potrei continuare per ore a citare vari nomi di calciatori 2000, 2001, 2002, 2003 già affermati in Champions o nelle rispettive nazionali, questi giocatori sono nel palcoscenici più importanti del mondo perchè oltre all'immenso talento hanno già la fiducia dei propri allenatori, dirigenti e tifosi, un esempio che possiamo fare è la squadra dell'Ajax che eliminò la Juventus andando a vincere in trasferta grazie ad un gol di De Ligt, un ragazzo del 1999.

Se è vero che nel calcio vincere è l'unica cosa che conta purtroppo nei match europei non basta, in Europa c'è un gioco più aperto, più offensivo, più rischioso, si va ad altri ritmi, basta vedere il big match europeo tra Bayern-Psg, squadre che attaccano tutti e 90 minuti, che si affrontano a viso aperto senza pensare alla solita tattica con cui siamo abituati noi a vedere giocare le squadre italiane.

Se il calcio italiano vuole ritornare a livelli che la competono, si deve cambiare la mentalità sia delle società che dei propri allenatori, bisogna puntare sui giovani italiani e cercare di farli crescere al meglio seguendoli e puntando su di loro non commettendo l'errore di bruciarli prima del previsto. Inoltre bisogna cambiare il metodo di gioco, provando e riuscendo ad adattarsi al gioco europeo, il tempo è dalla nosra parte.