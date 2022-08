Si è tenuto nei giorni scorsi l'evento Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi. Una due giorni ricca di personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport, con la mission primaria di finanziare il primo soccorso nei luoghi mariani di Medjugorje e supportare i nuclei familiari della fascia costiera della Toscana in difficoltà nell’era post-coronavirus. Il Twiga, celebre locale posto sul lungomare di Marina di Pietrasanta, ha fatto da cornice alla prestigiosa kermesse estiva nella serata di lunedì 22 luglio tra solidarietà, sport, musica e divertimento.



Martedì 23 è stata invece la volta della Canzone del Cuore, rassegna musicale di Villa Bertelli (Forte dei Marmi) condotta da Carlo Conti, seguita dal Gran Galà Dinner di chiusura ai Bagni Alpemare di Bocelli. Alle Olimpiadi del Cuore hanno partecipato numerose star della tv, dello sport e della musica. Era presente anche Roberto Mancini il quale ha dichiarato: “Lo sport ti fa vivere momenti incredibili come i campionati europei vinti. Ma anche dei momenti difficili, come l’esclusione dai Mondiali in Qatar. La gioia agli Europei rimarrà per sempre, poi è ovvio che le sconfitte fanno male...”. E poi: “Bisogna dare la possibilità ai nostri giovani di giocare – ha confessato Roberto Mancini alla platea di Villa Bertelli, con riferimento particolare al passaggio di Lucca all’Ajax e al caso Casadei in casa Inter – Bisogna dar loro più fiducia: all’inizio magari possono sbagliare per fare poi cose belle in poco tempo”.