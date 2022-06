Il grande Padel protagonista lungo la penisola. Cresce l'attesa per la Gillette Bobo Summer Cup 2022. A Viareggio la tappa inaugurale dell’evento riservato al Padel e ideato da Christian ‘Bobo Vieri’.

Si parte il 9, 10, 11 e 12 giugno sull’arenile del Belvedere delle Maschere. Tra gli ospiti, oltre a Bobo Vieri, ci saranno Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, immancabili personaggi della Bobo Tv. La Gillette Bobo Summer Cup sarà composta da due tornei di padel, uno amatoriale aperto a tutti ed uno riservato ai Vip. La tappa di Viareggio coinvolgerà il pubblico anche con una puntata speciale della Bobo Tv dal vivo dal Teatro Jenco. Non mancherà la cena di beneficenza in cui saranno messe all’asta le magliette dei campioni, con ricavato devoluto alla Fondazione Heal che sostiene progetti di ricerca scientifica nel campo della neuro-oncologia pediatrica. Come sempre, Bobo Vieri è pronto a dare spettacolo e unire lo sport al fondamentale concetto di solidarietà.



Divertimento assicurato, a colpi di racchetta anche nella seconda tappa della Bobo Summer Cup, in programma a Civitanova Marche (Mc) nelle Marche il 17, 18 e 19 giugno. A Civitanova, alle scorse edizioni della Bobo Cup, era arrivato perfino Ronaldo il Fenomeno. Come sempre... Sorprese a non finire per la Bobo Cup. Ne vedremo delle belle. Il terzo evento si terrà invece a Jesolo in data 1,2 e 3 luglio. Con Bobo Vieri e i suoi fedelissimi 'boys' ci sarà da divertirsi.