Oggi a guardare tg sportivi, social, giornali e quant'altro sembra che tutti siano d'accordo del fatto che la colpa della totale disfatta bianconera sia di Massimiliano Allegri. Decine di ex giocatori, ex allenatori e giornalisti che tutti i giorni provano a conviverci del fatto che la colpa sia sua, che il suo modulo di gioco sia sbagliato, che i cambi effettuati siano errati, che dovrebbe giocare questo piuttosto che quello... insomma tutti saprebbero fare meglio di ALLEGRI.

Io ora vorrei capire se qualcuna di queste persone abbia mai visto realmente le partite della Juve e abbia potuto veramente ACCERTARSI se il mister con questa ROSA avesse potuto fare molto di più.

Vorrei sapere se qualcuno abbia notato che la Juve ha in Locatelli il METRONOMO del centrocampo, Manuel che in 3 anni ha realizzato appena 4 misere reti e udite bene 8 assist... che poi abbiamo Miretti che dal 2021 ha realizzato 1 goal e soltanto 2 assist, Mckennie che quest'anno ha fatto abbastanza assist ma 0 goal, Fagioli 0 goal (squalificato da mesi ormai), Iling ha fatto 2 goal in 2 anni, Nicolussi caviglia (famosissimo!) 0 goal e 0 assist, weah (il figlio e non il padre) 0 assist e 0 goal, Nonge (chi?) 0 goal e 0 assist, Kostic Filippo 3 assist e 0 goal ed infine Rabiot 4 goal (beato lui!)!!!!!



I numeri freddi elencati prima denotano come Allegri disponga di un centrocampo davvero povero di Idee, qualità, di aggressività, di tutto!

Abbiamo un centrocampo che non fa quasi mai un passaggio in verticale perché nessuno ha la qualità per farlo oppure mai un tiro dalla distanza perché nessuno ha il coraggio di provarci.

Ogni squadra ha un giocatore a centrocampo abile a smarcarsi, a dribblare, a creare superiorità numerica (il Milan ha Pulisic, l'Inter Chala e Mikitarian, il Napoli Lobotka, la Roma ha Pellegrini, la Lazio ha L. Alberto, la Fiorentina ha N. Gonzalez, il Bologna Ferguson, l'udinese Pereyra e Samarzdic, il Genoa Gudmunson... Noi Locatelli)!

La Juve ha sostituito Cr7 con Kean e Di Maria con Weah (figlio!!!), ha messo Gatti (preso direttamente dal Frosinone in serie B) al centro della difesa, sull'esterno ha piazzato Cambiaso (che per una S in meno non si chiama Cambiasso) dopo averlo preso dal Genoa (non dal Real Madrid ... come Theo Hermandez) e averlo prestato a chiunque ed infine per sostituire Fagioli (che a sua volta veniva dalla cremonese in serie B) ha richiamato Nicolussi Caviglia (dal Sud tirol).



Per chi ora sicuramente stesse pensando a Chiesa e Vlahovic vorrei ricordare che questi giocatori purtroppo nelle partite decisive difficilmente riescono a prendere la squadra per mano e condurla alla vittoria... Chiesa si arrampica sugli specchi dei suoi continui Dribbling, spesso senza senso e Dusan si fa prendere dal nervosismo che lo conduce a non segnare nemmeno a porta vuota.



I numeri e la realtà dovrebbero far capire che la colpa non è tutta dell'allenatore ma va divisa tra squadra (troppa poca Qualità!), Società (troppi cambi di gestione negli ultimissimi anni... da troppo spendacciona a troppo parsimoniosa) e allenatore (poco avvezzo a giocare con gente mediocre e troppo ben abituato ai top del passato ).

Nell'attesa che Locatelli e Miretti facciano un goal (spero prima che vadano in pensione!) restiamo uniti e fiduciosi.