Scoccia un po' dirlo ma vedere che le nostre squadre pur con ottimi giocatori ed ottimi tecnici nel momento che si oltrepassano le frontiere vengono sistematicamente messe (salvo rari casi) fuori dalle coppe europee dalle consorelle estere... Centrerà forse la tattica o la tecnica dei calciatori??? Dubito che sia la diagnosi giusta. A ben vedere la nostra tanto bistrattata Nazionale gioca un calcio per grandi linee piacevole pur non avendo in rosa grossissimi fenomeni. Allora forse è l'impossibilità di allenarsi bene in questi tempi di pandemia.

Già, ma il discorso vale anche per le sorelle europee. Noi siamo lontani come impostazione degli incontri e manchiamo terribilmente dì ritmo. Vedo l'Inter che è la squadra prima in classifica che manovra con un ritmo a dir poco sonnolento aspettando il momento di lanciare i suoi attaccanti quelli sì più veloci.

Guardo la Juventus che con il suo centrocampo di camminatori stanchi aspetta sempre che Ronaldo prima o poi la risolva. Il Milan un po' più di sprint ce l'aveva, ma con l'andare delle partite si è ingobbito aspettando il non certo veloce Ibrahimovic, la Roma che ho visto stasera pur vincendo è questo è altamente positivo si adatta ad un ritmo di marciatori lenti (questo va detto anche per l'Aiax)...

Ma il Napoli gioca veloce?? La Lazio va forse a 100 all'ora??? Un piccolo merito va all'Atalanta o al Verona e magari anche all'Udinese, Sassuolo, Sampdoria che cercano di essere più sciolti nei movimenti.



Mi scuso con le altre squadre veloci che ho dimenticato... Ma parliamo di ritmo di corsa, di intensità che purtroppo le nostre squadre raramente mettono in evidenza. Spiacevole vedere poi uscire frequentemente le nostre squadre dall'Europa ormai dal lontano 2010, cioè l'Inter campione d'Europa... Facciamo qualcosa per fermare questa prassi che sembra sempre più consolidata... Vediamo di acquistare magari giocatori che fanno della velocità la loro arma vincente.

Mettiamo il turbo nelle nostre società, cambiamo la preparazione, più corsa e meno tattica. Cominciamo a volare pure noi.

Abbiamo la capacità di riuscire, basta poco per tornare a vincere, ne sono sicuro. Il tempo è dalla nostra parte.