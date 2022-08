La notizia e da fare rabbrividire il calcio e soprattutto l'estate rossonera. Mendes secondo Marca, vuole portare CR7 al Milan e lui la mossa per il rinnovo di Leao. Il noto quotidiano spagnolo rilancia l'indicazione che il portoghese deve lasciare Manchester, per volontà del suo potentissimo procuratore.Tra le squadre favorite c'è il Milan, per volontà dello stesso procuratore che avrebbe fatto una proposta interessante al Milan: Ronaldo per due anni a 24 milioni con il rinnovo di Leao a 5.5 per cinque anni.

Facendo i conti quindi il Milan può sborsare 24 per Ronaldo e 27.5 per Leao, un totale da 50 milioni più o meno. Sarebbe un operazione importante per il Milan, ma ovviamente per realizzare tale operazione bisogna cercare di cedere Salemakers, e Messias per fare cassa almeno 24 milioni per il belga, e 7 o 8 milioni per Junior. E il regalo della dirigenza rossonera per fine mercato CR7 più Leao , nel rinnovo verrà messa una clausola da 190 milioni di euro . Mendes sta lavorando segretamente per porgere al Milan uno dei giocatori più forti al Mondo, ha 38 anni può garantire al Milan almeno 25 gol, Cardinale sta seriamente pensando di presentarsi così con i tifosi , con il rinnovo di Leao e l'arrivo del Marziano, CR7.