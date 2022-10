Oggi ci occuperemo di Orkun Kökçü Data di nascita: 29/12/2000 Nazionalità: Turco Squadra: Feyenoord (Eredivisie) Ruolo Naturale: Centrocampista centrale

Centrocampista centrale moderno che racchiude in un unico pacchetto dribbling, gol, visione di gioco e prestanza fisica. L'anno 2021/2022 lo chiude con 9 gol e 9 assist tra campionato e Conference League (in campo nelle finale persa con la Roma). Nonostante il ruolo gioca molto nella metà campo avversaria con ottimi risultati. Media di 42 passaggi effettuati nella metà campo avversaria con un 78% di successo sul totale. Oltre agli assist mette a referto 3,2 passaggi chiave a partita e 3,6 lanci lunghi con una accuratezza del 60%. Il difetto che traspare è una mancanza di cattiveria nel contrastare l'avversario il che lo rende più idoneo al ruolo di mezzala che non di mediano frangiflutti.

Come sempre, il nostro team non si accontenta di una buona stagione e si aspettava, non solo la conferma, ma una crescita importante da parte di questo giocatore.

La crescita c'è. Parliamo di 15 presenze nel ruolo di mediano con 5 gol fatti e 2 assist. Rimangono alti in numeri sui passaggi nella metà campo avversaria 39,4 e i passaggi chiave 2,7 tuttavia il nostro team non si ritiene totalmente soddisfatto. Vedremo nel corso della stagione se ci sarà il salto di qualità che ci aspettiamo. Lo consigliamo alla Lazio

La prossima settimana lanceremo un nuovo nome, ma continueremo a monitorare tutti i giocatori proposti e a fine stagione il team selezionerà il miglior talento scovato nella stagione 2022/2023.

