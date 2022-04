Milan Sansone ti regala un sogno Scudetto, adesso dimostra al Mondo che vinci tutte le partite: Fiorentina, Sassuolo, Verona, Atalanta, Scansatevi!

Il 2-1 firmato Sansone merita una riflessione profonda su questo campionato: l'unica vera squadra che non ha mai mollato è il Milan, le vittorie pesantissime con Napoli Lazio, Inter hanno consegnato la chiave "Scudetto" ma soprattutto le non sconfitte con "Bologna, Torino" dove il Milan ha dimostrato che quando non si può vincere almeno non si deve perdere.

Tutto nelle mani di Ibrahimovic:

Eh sì, è lui lo Zar del Milan, tocca a te Zlatan, solo tu puoi dare la carica finale per uno Scudetto storico, per tante ragioni:

1: il Milan sarebbe l'unica squadra a vincere lo Scudetto senza aver mai avuto budget;

2: l'unica squadra che vince con i giovani;

3: l'unica squadra che vince con un programma di calcio, sostenibile, uno spettacolo targato 'Maldini, Massara, Gazidis".

Scudetto e Champions League significa 70 milioni di euro subito sul mercato del Milan, ma soprattutto significativo sarebbe l'ingresso di Investcorp, dal Barhein i fondi sovrani sono pronti a registrare un budget da 400 milioni di euro sul mercato Europeo!

Rivolgo un appello alle 4 squadre che il Milan dovrà affrontare nelle ultime partite: Scansatevi e regalate un sogno a tutti i tifosi del Milan!

E poi si scriverà un nuovo ciclo con Botman, R. Sanchez, SCAMACCA e Berardi, e magari un MILINKOVIC-SAVIC!

