Arrivano clamorose indiscrezioni, Mendes vuole sostanzialmente spostare CR7 da Manchester. L'idea del Milan è quella di offrire 14 milioni per il campione portoghese, la palla adesso passa a Cardinale. Con una simile operazione, la società rossonera, scalderebbe la piazza, anche se questo vorrebbe dire venire meno ai paletti che ci si è imposti di seguire. Anche se Mendes lo portasse per una sola stagione, quanta gioia porterebbe il fuoriclasse ex Real Madrid, altro che De Ketelaere. Il Milan con Ibrahimovic, CR7, Leao sarebbe davvero impressionate. Se soprattutto lo svedese stesse bene, sarebbe un Milan da seconda stella e che potrebbe dire la sua per andare più avanti in Champions League.

Come la Juventus con Di Maria, il Milan può rispondere con il piu forte giocatore al mondo! Maldini e Massara, per una volta, non dovrebbero guardare alla carta d'identità. bensì all'apporto che un giocatore del genere potrebbe dare alla squadra. A Milanello si creerebbe lo stesso entusiasmo entusiasmo che ci fu quando ibrahimovic sbarcò a Los Angeles con i Galaxy.