Il Milan deve regalare un colpo importante soprattutto nella zona lasciata libera da Kessie. Perchè non provare a portare dalla Lazio, Milinkovic Savic?

Cosa significa portare MILINKOVICSAVIC al Milan? Significa creare una squadra da sogno. soprattutto dopo aver preso De Kateleare, con il Serbo al Milan il messaggio sarebbe chiaro: è tornato il grande Milan degli anni d'oro. Cosa serve per portare al Milan un giocatore cosi costoso? Serve una formula innovativa come fece la Juventus lo scorso anno con Locatelli, ovvero prestito biennale con obbligo di riscatto tra 2 anni.

Ragioniamo sulle cifre: il Serbo al Milan potrebbe prendere 5 milioni netti per 5 anni. La Lazio quando potrebbe chiedere? La risposta sta nel contratto, essendo in scadenza nel 2024, la cifra minima da considerare è :50 milioni di euro. Ovviamente il Milan può fare l'operazione solo con l'inserimento di una contropartita tecnica, Rebic o Salemakers. Altra soluzione sarebbe la seguente :Prestito oneroso a 15 milioni con diritto di riscatto a 40/45 ma solo in due anni, per evitare di appesantire il bilancio, nell'immediato. Sarebbe l'operazione più importante di tutta Europa, ma soprattutto vedere un centrocampo con: MILINKOVIC-SAVIC, Tonali, Bennacer, senza ombra di essere sentito, il piu forte d'Italia è D'Europa. Ad oggi il Milan con l'arrivo di De Kateleare e Origi, Adli, Pobega, ha fatto un mercato da 6.5, con l'arrivo di un difensore anche in prestito è soprattutto l'arrivo di MILINKOVIC-SAVIC, allora sarebbe da 10' lode. Massara e Maldini stanno lavorando con l'agenzia del Serbo per capire la fattibilità dell'affare, difficile ma non impossibile.