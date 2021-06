Futuro tutto da scrivere per Radja Nainggolan.

Il centrocampista, rinato con la maglia del Cagliari, non rimarrà in Sardegna. I rossoblu non hanno, infatti, un diritto di riscatto da poter esercitare.

L’ottima stagione di Nainggolan non è, infatti, passata inosservata e sulle sue tracce ci sono anche i giallorossi, che sognano un clamoroso ritorno, e la Fiorentina.

Il numero uno del Cagliari aveva parlato cosi nel mercato di gennaio scorso:

Tommaso Giulini, intervenuto ai microfono di Radio Radio ha così parlato del futuro del centrocampista: “Sarà molto difficile trattenere Nainggolan al Cagliari".... E’ un giocatore fortissimo, tante società importanti lo vorrebbero ma io credo che nella prossima stagione possa rientrare nella rosa dell’Inter.

C'è l'offerta del Milan: biennale a 3 milioni con 11 milioni per l'Inter, colpo Champions League.

Con L'addio di Krunic, Castillejo, Chanaloglu, il Milan avrebbe pensato a lui, anche per salvaguardia laddove Kessie dovesse rifiutare il rinnovo del contratto con il club di via Aldo rossi.